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  4. Киченок/Остапенко – Линетт/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 мая 2023, 14:33 |
361
0

Киченок/Остапенко – Линетт/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию второго раунда парного турнира серии WTA 1000 в Риме

15 мая 2023, 14:33 |
361
0
Киченок/Остапенко – Линетт/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

15 мая украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Во втором круге соревнований украинка вместе с Аленой Остапенко из Латвии встретится с тандемом Магда Линетт / Маркета Вондроушова (Польша / Чехия). Встреча состоится пятым запуском после матча Бабош / Данилина – Хантер / Мертенс. Ориентировочное время начала поединка – 19:00 по Киеву.

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В следующем раунде победительницы встретятся с дуэтом Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс (Чехия / США), который ранее отцепил Надежду Киченок.

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WTA Рим смотреть онлайн Людмила Киченок Алена Остапенко Магда Линетт Маркета Вондроушова
Источник Sport.ua
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