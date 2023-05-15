Ассист Цыганкова, дебют Забарного за основу: как сыграли украинцы в Европе

Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг в минувшие выходные. Отметим, что по разным причинам сразу пятеро украинцев пропустили тур.

Цыганков сыграл в середине поля

«Жирона» в гостях расписала ничью с «Реалом Сосьедад» – 2:2

Баски к середине первого тайма вели в два мяча. Сначала Микель Оярсабаль реализовал пенальти, затем легендарный Давид Силва замкнул фланговую передачу. «Жирона» смогла отыграться еще в первом тайме. Ян Коуту забил красивым обводящим ударом, а Кристиан Стуани уже в добавленное к тайму время сравнял счет после стандарта. Во втором тайме «Реал Сосьедад» имел преимущество и моменты, но победить не смог.



Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел весь матч на поле. Из-за значительных кадровых потерь Мичел поставил украинца не на привычный правый фланг, а в середину поля. Виктор очень удачно помогал своей команде разбивать прессинг соперника, много двигался без мяча. Совершенно не потерялся на этой позиции.

Удачно подал с углового прямо на голову Стуани, но хозяев выручил вратарь. Также Алекс Ремиро справился с дальним ударом игрока сборной Украины под перекладину. Испанскому вратарю повезло, что мяч летел по центру ворот, поэтому он смог его перевести через перекладину.

Сделал ассист на Коуту в случае с первым голом. Но это голевой передачей можно назвать только с большой натяжкой. Украинец отдал пас на бразильца почти в середине поля, тот дошел до угла штрафной, сместился в центр, потоптался, после чего обводящим ударом попал в дальний угол ворот басков. Теперь у Цыганкова 5 голевых передач в Ла Лиге.

В самом конце игры Цыганков мог стать антигероем матча и подарить победу хозяевам. Украинец обрезался возле собственной штрафной, но бывшего динамовца спас вратарь «Жироны» Пауло Гассанига, отразивший удар ногой.

После ничьей каталонцы набрали 48 очков и занимают седьмую позицию в Ла Лиге.



Забарный стал виновником двух пропущенных мячей



Твиттер Борнмута. Илья Забарный

«Борнмут» в гостях уступил «Кристал Пэлас» – 0:2.

Дубль на свой счет записал Эберечи Эзе. Английский полузащитник забивал в каждом из таймов.

Илья Забарный впервые вышел в основном составе «Борнмута» и отыграл весь матч. Защитник сборной Украины стал одним из виновников двух пропущенных мячей своей команды.

Сначала Забарный дал развернуться в собственной штрафной Вильфриду Заа. Бывший игрок «МЮ» отдал очень удобный пас Эзе, которому оставалось с нескольких метров без сопротивления не попасть во вратаря гостей. В начале второго тайма дал себя обыграть тому же Эзе, который с линии штрафной попал в девятку ворот «Борнмута».

Было очевидно, что Забарный еще не набрал игровую форму. Украинскому защитнику нужно адаптироваться к уровню АПЛ и сыграться с партнерами.

После поражения «Борнмут» занимает 14-е место в турнирной таблице.

Коваленко вышел на замену в добавленное время к матчу

«Специя» дома обыграла «Милан» – 2:0. Оба мяча хозяева забили в последние 15 минут матча.

Виктор Коваленко уже вышел в добавленное к матчу время. Конечно, проявить себя он не успел.

После 35 туров у «Специи» 30 очков и 17-е место в турнирной таблице. По очным встречам команда Коваленко опережает «Верону».

Малиновский отыграл весь матч

«Марсель» в домашних стенах одолел «Анже» – 3:1.

Гости забили первыми на «Велодроме», но «Марсель» еще в первом тайме сравнял счет в матче. После перерыва забили второй гол. А на исходе матча поставили точку с пенальти.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды и провел полный матч на поле. Стал одним из авторов второго забитого мяча. Украинский полузащитник на фланге проскочил сразу трех защитников «Анже», вошел в штрафную соперников. Хотел отдать под удар Алексису Санчесу, но защитники испортили передачу. Чилийский форвард поборолся за мяч и смог с угла вратарской покатить вдоль ворот на Димитри Пайе, который с острого угла расстрелял ворота соперника.

В целом, Руслан провел средний матч. В первом тайме он был пассивным. После перерыва стал заметнее на поле. Главные скрипки в атаке «Марселя» играли другие футболисты.

После победы команда Малиновского остается на третьем месте. Расстояние от второго «Ланса» составляет 2 очка.

Пятеро украинцев пропустили тур

Эдуард Соболь не попал в заявку «Страсбурга» на матч против «Ниццы» (2:0) из-за сломанного носа в предыдущей игре против «Нанта».

Виталий Миколенко не сыграл в матче «Эвертона» против «Ман Сити» (0:3) также из-за травмы.

Александр Зинченко из-за травмы оказался вне заявки в матче «Арсенала» против «Брайтона» (0:3).

Михаил Мудрик провел в запасе весь матч «Челси» против «Ноттингем Форест» (2:2).

Андрей Лунин привычно просидел в запасе матч «Реала» против «Хетафе» (1:0).