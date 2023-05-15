Президент Барселоны: «Хотим вернуть Месси, но без безумных цифр контракта»

После того, как «Барселона» оформила чемпионский титул в Ла Лиге, президент клуба Жоан Лапорта подтвердил, что надеется летом вернуть в команду Лионеля Месси.

Однако аргентинскому форварду не стоит рассчитывать на рекордные цифры в контракте.

«Мы хотим вернуть Месси в «Барселону». Однако безумные суммы контракта предложить в этом случае, как и в других, мы не сможем. Но мы попытаемся составить план, который всех устроит».

«Где Лионель сможет играть? Решать этот вопрос будет Хави. Я не думаю, что это проблема с лучшим игроком мира», — сказал Лапорта.

Ожидается, что Месси по итогам сезона покинет ПСЖ.