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  4. Президент Барселоны: «Хотим вернуть Месси, но без безумных цифр контракта»
Испания
15 мая 2023, 14:31 |
180
1

Президент Барселоны: «Хотим вернуть Месси, но без безумных цифр контракта»

Клуб очень хочет вернуть легенду

15 мая 2023, 14:31 |
180
1
Президент Барселоны: «Хотим вернуть Месси, но без безумных цифр контракта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

После того, как «Барселона» оформила чемпионский титул в Ла Лиге, президент клуба Жоан Лапорта подтвердил, что надеется летом вернуть в команду Лионеля Месси.

Однако аргентинскому форварду не стоит рассчитывать на рекордные цифры в контракте.

«Мы хотим вернуть Месси в «Барселону». Однако безумные суммы контракта предложить в этом случае, как и в других, мы не сможем. Но мы попытаемся составить план, который всех устроит».

«Где Лионель сможет играть? Решать этот вопрос будет Хави. Я не думаю, что это проблема с лучшим игроком мира», — сказал Лапорта.

Ожидается, что Месси по итогам сезона покинет ПСЖ.

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Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта ПСЖ
Источник Фабрицио Романо
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rozalievka
Он уже все.... Накой он нужен?((
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