Президент Барселоны: «Хотим вернуть Месси, но без безумных цифр контракта»
Клуб очень хочет вернуть легенду
После того, как «Барселона» оформила чемпионский титул в Ла Лиге, президент клуба Жоан Лапорта подтвердил, что надеется летом вернуть в команду Лионеля Месси.
Однако аргентинскому форварду не стоит рассчитывать на рекордные цифры в контракте.
«Мы хотим вернуть Месси в «Барселону». Однако безумные суммы контракта предложить в этом случае, как и в других, мы не сможем. Но мы попытаемся составить план, который всех устроит».
«Где Лионель сможет играть? Решать этот вопрос будет Хави. Я не думаю, что это проблема с лучшим игроком мира», — сказал Лапорта.
Ожидается, что Месси по итогам сезона покинет ПСЖ.
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