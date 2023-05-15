Минай – Днепр-1. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 26-го тура УПЛ
В понедельник, 15 мая, пройдет матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Днепр-1».
Поединок состоится в Минае на стадионе «Минай» и судить его будет арбитр из Хмельницкого Алексей Деревинский. Начало встречи в 13:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Минай»: Бандура – Немчанинов, Кравчук, Чуев, Булеза, Витенчук, Петько, Гончар, Рогозинский, Вишневский, Твердохлеб.
Запасные: Пеньков, Кемкин, Байдал, Гечев, Голуб, Дмитрук, Коломоец, Паламар, Трубочкин, Шишка.
«Днепр-1»: Рыбак – Пасич, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Пеглоу, Бланко, Пихаленок, Танчик, Довбик.
Запасные: Кинарейкин, Валеф, Гомеш, Каплиенко, Когут, Лучкевич, Матаррита, Подлепенец, Рубчинский, Танковский, Федорив, Хайнер.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Днепр-1».
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