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Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 12:50 | Обновлено 15 мая 2023, 12:55
307
0

Минай – Днепр-1. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 26-го тура УПЛ

15 мая 2023, 12:50 | Обновлено 15 мая 2023, 12:55
307
0
Минай – Днепр-1. Стартовые составы команд
УПЛ

В понедельник, 15 мая, пройдет матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Днепр-1».

Поединок состоится в Минае на стадионе «Минай» и судить его будет арбитр из Хмельницкого Алексей Деревинский. Начало встречи в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Минай»: Бандура – Немчанинов, Кравчук, Чуев, Булеза, Витенчук, Петько, Гончар, Рогозинский, Вишневский, Твердохлеб.

Запасные: Пеньков, Кемкин, Байдал, Гечев, Голуб, Дмитрук, Коломоец, Паламар, Трубочкин, Шишка.

«Днепр-1»: Рыбак – Пасич, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Пеглоу, Бланко, Пихаленок, Танчик, Довбик.

Запасные: Кинарейкин, Валеф, Гомеш, Каплиенко, Когут, Лучкевич, Матаррита, Подлепенец, Рубчинский, Танковский, Федорив, Хайнер.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Днепр-1».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Днепр-1 Минай - Днепр-1 стартовые составы
Источник Sport.ua
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