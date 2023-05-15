Мартин ЭДЕГОР: «Ощущается так, что у Арсенала нет надежды на титул»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор согласен с тем, что у лондонской команды после поражения от «Брайтона» 0:3 уже нет шансов побороться за титул с «Манчестер Сити».

«Все это ощущается так, что надежды на титул уже нет. Нужно быть честными перед собой, но все это сложно принять. Во втором тайме с «Брайтоном...».

«То, как мы играли, я не знаю, что случилось с нами. Ощущения не самые приятные», — сказал Эдегор.

Команде Хосепа Гвардиолы для завоевания титула нужно набрать три очка за три тура.