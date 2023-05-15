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  4. Мартин ЭДЕГОР: «Ощущается так, что у Арсенала нет надежды на титул»
Англия
15 мая 2023, 12:48 |
217
0

Мартин ЭДЕГОР: «Ощущается так, что у Арсенала нет надежды на титул»

Хавбек не знает, что случилось в последнем матче

15 мая 2023, 12:48 |
217
0
Мартин ЭДЕГОР: «Ощущается так, что у Арсенала нет надежды на титул»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор согласен с тем, что у лондонской команды после поражения от «Брайтона» 0:3 уже нет шансов побороться за титул с «Манчестер Сити».

«Все это ощущается так, что надежды на титул уже нет. Нужно быть честными перед собой, но все это сложно принять. Во втором тайме с «Брайтоном...».

«То, как мы играли, я не знаю, что случилось с нами. Ощущения не самые приятные», — сказал Эдегор.

Команде Хосепа Гвардиолы для завоевания титула нужно набрать три очка за три тура.

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Арсенал Лондон Мартин Эдегор чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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