Денис БОЙКО: «Контракт с Динамо? Тяжелое решение, но оно будет принято»

Вратарь «Динамо» Денис Бойко, который летом может стать свободным агентом, пока не собирается завершать карьеру, однако не знает, останется ли в киевской команде.

«Тренером точно себя еще не вижу, потому что хочу поиграть еще 2-3 года, это точно. Чувствую в себе силы психологические и физические. Готов играть на высоком уровне. Что касается контракта с «Динамо», то мы все увидим в конце сезона. Тяжелое решение, но оно будет принято».

«Посмотрим, будет ли рассчитывать на меня клуб. Я действительно хочу играть, – сказал Бойко.

35-летний страж ворот в нынешнем сезоне провел 5 матчей.