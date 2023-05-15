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  4. Денис БОЙКО: «Контракт с Динамо? Тяжелое решение, но оно будет принято»
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 12:28 |
835
0

Денис БОЙКО: «Контракт с Динамо? Тяжелое решение, но оно будет принято»

Вратарь не хочет завершать карьеру

15 мая 2023, 12:28 |
835
0
Денис БОЙКО: «Контракт с Динамо? Тяжелое решение, но оно будет принято»
ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Вратарь «Динамо» Денис Бойко, который летом может стать свободным агентом, пока не собирается завершать карьеру, однако не знает, останется ли в киевской команде.

«Тренером точно себя еще не вижу, потому что хочу поиграть еще 2-3 года, это точно. Чувствую в себе силы психологические и физические. Готов играть на высоком уровне. Что касается контракта с «Динамо», то мы все увидим в конце сезона. Тяжелое решение, но оно будет принято».

«Посмотрим, будет ли рассчитывать на меня клуб. Я действительно хочу играть, – сказал Бойко.

35-летний страж ворот в нынешнем сезоне провел 5 матчей.

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Динамо Киев Денис Бойко чемпионат Украины по футболу
Источник Профутбол Digital
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