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  4. Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 мая 2023, 12:00 |
2398
5

Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала на турнире в Риме

15 мая 2023, 12:00 |
2398
5
Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

15 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В четвертом раунде основы украинка сразится против американки Мэдисон Киз (№23 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли между собой два раза, украинка не проигрывала.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Камилы Осорио (№100 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№15 WTA).

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Мэдисон Киз WTA Рим Ангелина Калинина смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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chevars
Щось довго Геля запрягає, треба вже прокидатися
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+3
Игорь Городищев
Не буде діла ...(
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
KirTheKing
..Киз с грунтом не особо дружит.. в Чарльстоне'500 проиграла в 1/4 касатончику.. в Штутгарт не ездила, в Мадрид не ездила.. Калинина выйдет в 1/4 без особых проблем думаю..
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-1
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