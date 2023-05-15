Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала на турнире в Риме
15 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.
В четвертом раунде основы украинка сразится против американки Мэдисон Киз (№23 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли между собой два раза, украинка не проигрывала.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Камилы Осорио (№100 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№15 WTA).
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