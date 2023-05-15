БЕНИТО: «Мы остаемся сосредоточенными до конца»

Нигерийский легионер киевского «Динамо» Бенито дал оценку матчу 26-го тура Украинской Премьер-лиги с «Черноморцем», в котором столичная команда дома проиграла со счетом 2:3.

«Разочарованы результатом, но мы остаемся сосредоточенными до конца. Пусть Аллах облегчит остальное, на все воля Аллаха. Мы продолжаем бороться», – написал Бенито в своем Инстаграме.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 50 очков после 26 игр.