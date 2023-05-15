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  4. БЕНИТО: «Мы остаемся сосредоточенными до конца»
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 10:56 | Обновлено 15 мая 2023, 11:09
199
0

БЕНИТО: «Мы остаемся сосредоточенными до конца»

Игрок «Динамо» – о поражении от «Черноморца»

15 мая 2023, 10:56 | Обновлено 15 мая 2023, 11:09
199
0
БЕНИТО: «Мы остаемся сосредоточенными до конца»
ФК Динамо Киев. Бенито

Нигерийский легионер киевского «Динамо» Бенито дал оценку матчу 26-го тура Украинской Премьер-лиги с «Черноморцем», в котором столичная команда дома проиграла со счетом 2:3.

«Разочарованы результатом, но мы остаемся сосредоточенными до конца. Пусть Аллах облегчит остальное, на все воля Аллаха. Мы продолжаем бороться», – написал Бенито в своем Инстаграме.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 50 очков после 26 игр.

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чемпионат Украины по футболу Бенито Динамо Киев Динамо - Черноморец Украинская Премьер-лига
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