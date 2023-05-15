Украина. Премьер лига15 мая 2023, 10:56 | Обновлено 15 мая 2023, 11:09
199
0
БЕНИТО: «Мы остаемся сосредоточенными до конца»
Игрок «Динамо» – о поражении от «Черноморца»
15 мая 2023, 10:56 | Обновлено 15 мая 2023, 11:09
199
0
Нигерийский легионер киевского «Динамо» Бенито дал оценку матчу 26-го тура Украинской Премьер-лиги с «Черноморцем», в котором столичная команда дома проиграла со счетом 2:3.
«Разочарованы результатом, но мы остаемся сосредоточенными до конца. Пусть Аллах облегчит остальное, на все воля Аллаха. Мы продолжаем бороться», – написал Бенито в своем Инстаграме.
«Динамо» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 50 очков после 26 игр.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 мая 2023, 07:50 20
Украинский легионер на минорной ноте завершает свой ближневосточный отрезок карьеры…
Бокс | 14 мая 2023, 17:14 1
Александр уверен, что говорить о перевесе одного из боксеров нельзя
Футбол | 14.05.2023, 18:22
Футбол | 15.05.2023, 06:17
Бокс | 15.05.2023, 09:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.05.2023, 12:25 37
13.05.2023, 18:54 50
14.05.2023, 07:50 2
13.05.2023, 19:02
13.05.2023, 15:59 5
14.05.2023, 20:31 46
13.05.2023, 17:38 3