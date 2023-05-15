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Молодежные турниры
15 мая 2023, 10:38 | Обновлено 15 мая 2023, 10:49
227
0

Максим КУЧЕРЯВЫЙ: «Ротань ставит футбол, в который хочется играть»

Хавбек сборной Украины U-21 – о перспективах молодежки на Евро-2023

15 мая 2023, 10:38 | Обновлено 15 мая 2023, 10:49
227
0
Максим КУЧЕРЯВЫЙ: «Ротань ставит футбол, в который хочется играть»
УАФ

Полузащитник молодежной сборной Украины (U-21) Максим Кучерявый, который выступает за шотландский «Фалкирк» на правах аренды из «Сент-Джонстона», поделился мнением о главном тренере команды Руслане Ротане.

Молодежная сборная Украины (U-21) под руководством Руслана Ротаня пробилась в финальную стадию чемпионата Европы.

«Ротань очень хорошо доносит свои идеи до игроков, все сразу понятно. Он требовательный, но справедливый тренер. Он ставит такой футбол, в который хочется играть. Нет такого, чтобы кто-то из игроков не соглашался с наставлениями Руслана Петровича.

Команда при нем играет в интересный комбинационный футбол с контролем мяча», - сказал Кучерявый.

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Максим Кучерявый Евро-2023 U-21 Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21
Источник Украинский футбол
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