Максим КУЧЕРЯВЫЙ: «Ротань ставит футбол, в который хочется играть»

Полузащитник молодежной сборной Украины (U-21) Максим Кучерявый, который выступает за шотландский «Фалкирк» на правах аренды из «Сент-Джонстона», поделился мнением о главном тренере команды Руслане Ротане.

Молодежная сборная Украины (U-21) под руководством Руслана Ротаня пробилась в финальную стадию чемпионата Европы.

«Ротань очень хорошо доносит свои идеи до игроков, все сразу понятно. Он требовательный, но справедливый тренер. Он ставит такой футбол, в который хочется играть. Нет такого, чтобы кто-то из игроков не соглашался с наставлениями Руслана Петровича.

Команда при нем играет в интересный комбинационный футбол с контролем мяча», - сказал Кучерявый.