Вингер Руха: «Лучший легионер в УПЛ? Возможно, это я»

27-летний левый вингер львовского «Руха» Вив Соломон-Отабор назвал лучших легионеров в украинской Премьер-лиге.

«Себя можно называть? Ну, тогда, возможно, это я (смеется). Хотел бы отметить классных нападающих – Эдуардо Герреро из «Зари», Лассину Траоре из «Шахтера» и нашего полузащитника из «Руха» Таллеса.

В целом этот сезон хорош для меня, я в составе, забиваю, отдаю голевые передачи. Впрочем, чемпионат входит в решающую фазу, и подводить итоги еще немного рано», - сказал Соломон-Отабор.

Отметим, что в этом сезоне вингер провел 25 матчей за «Рух» и отметился двумя забитыми мячами.