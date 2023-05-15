Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вингер Руха: «Лучший легионер в УПЛ? Возможно, это я»
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 10:19 | Обновлено 15 мая 2023, 10:31
480
0

Вингер Руха: «Лучший легионер в УПЛ? Возможно, это я»

Вив Соломон-Отабор также отметил еще трех игроков

15 мая 2023, 10:19 | Обновлено 15 мая 2023, 10:31
480
0
Вингер Руха: «Лучший легионер в УПЛ? Возможно, это я»
ФК Рух Львов. Вив Соломон-Отабор

27-летний левый вингер львовского «Руха» Вив Соломон-Отабор назвал лучших легионеров в украинской Премьер-лиге.

«Себя можно называть? Ну, тогда, возможно, это я (смеется). Хотел бы отметить классных нападающих – Эдуардо Герреро из «Зари», Лассину Траоре из «Шахтера» и нашего полузащитника из «Руха» Таллеса.

В целом этот сезон хорош для меня, я в составе, забиваю, отдаю голевые передачи. Впрочем, чемпионат входит в решающую фазу, и подводить итоги еще немного рано», - сказал Соломон-Отабор.

Отметим, что в этом сезоне вингер провел 25 матчей за «Рух» и отметился двумя забитыми мячами.

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы со всеми командами играем с позиции силы»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хотел бы, чтобы «Рух» остался в УПЛ»
Кривбасс – Рух – 1:0. Все решил пенальти в конце матча. Обзор игры
Вив Соломон-Отабор Рух Львов
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. 35-й тур Лиги 1. Кто попадет в еврокубки? Уже известны 3 неудачника
Футбол | 15 мая 2023, 07:23 0
ВИДЕО. 35-й тур Лиги 1. Кто попадет в еврокубки? Уже известны 3 неудачника
ВИДЕО. 35-й тур Лиги 1. Кто попадет в еврокубки? Уже известны 3 неудачника

14 мая состоялись матчи 35-го тура чемпионата Франции

Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе
Футбол | 14 мая 2023, 18:54 12
Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе
Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе

Команда сыграет в УПЛ

Украинская гимнастка пояснила, почему решила выступать за Израиль
Художественная гимнастика | 15.05.2023, 07:55
Украинская гимнастка пояснила, почему решила выступать за Израиль
Украинская гимнастка пояснила, почему решила выступать за Израиль
Первая лига. Полесье и Оболонь – в УПЛ. Кто попадет в переходные матчи?
Футбол | 14.05.2023, 22:00
Первая лига. Полесье и Оболонь – в УПЛ. Кто попадет в переходные матчи?
Первая лига. Полесье и Оболонь – в УПЛ. Кто попадет в переходные матчи?
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
Футбол | 15.05.2023, 07:50
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
14.05.2023, 20:31 46
Футбол
Усик назвал три самых ожидаемых боя в современном боксе
Усик назвал три самых ожидаемых боя в современном боксе
14.05.2023, 12:18
Бокс
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
14.05.2023, 17:29 8
Футбол
Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
13.05.2023, 16:42 12
Теннис
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
14.05.2023, 18:22 5
Футбол
Красюк объяснил, почему Беринчик отказался от титула EBU
Красюк объяснил, почему Беринчик отказался от титула EBU
13.05.2023, 19:02
Бокс
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
13.05.2023, 15:59 5
Футбол
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
14.05.2023, 20:45 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности