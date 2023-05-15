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Чемпионат Бельгии
Антверпен
14.05.2023 14:30 – FT 3 : 2
Брюгге
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Бельгия
15 мая 2023, 06:49 | Обновлено 15 мая 2023, 07:06
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Брюгге проиграл, забив два мяча в дебюте матча. Яремчук остался на скамейке

Антверпен выиграл у Брюгге (3:2), а Сен-Жилуаз разгромил Генк (3:0)

15 мая 2023, 06:49 | Обновлено 15 мая 2023, 07:06
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Брюгге проиграл, забив два мяча в дебюте матча. Яремчук остался на скамейке
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук (справа)

14 мая состоялись два матча финальной пульки чемпионата Бельгии.

Проигрывая по ходу матча в два мяча, «Антверпен» дома одержал победу над «Брюгге» (3:2) и сохранил лидерство (45 очков). Украинский форвард команды гостей Роман Яремчук весь матч оставался на скамейке запасных.

Сен-Жилуаз разгромил Генк (3:0) и вышел на вторую позицию (44 и 41 очко соответственно). До финиша осталось провести 3 тура.

Чемпионат Бельгии. Топ-четверка. 14 мая

Антверпен – Брюгге – 3:2

Голы: Янссен, 36, Керк, 86, Вермерен, 90+7 – Клинтон Мата, 2, Ванакен, 23

Сен-Жилуаз – Генк – 3:0

Голы: Берджесс, 12, 81, Теума, 68 (пен)

Турнирная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Брюгге Антверпен Сен-Жилуаз Генк
Источник Sport.ua
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