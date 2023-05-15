Брюгге проиграл, забив два мяча в дебюте матча. Яремчук остался на скамейке
Антверпен выиграл у Брюгге (3:2), а Сен-Жилуаз разгромил Генк (3:0)
14 мая состоялись два матча финальной пульки чемпионата Бельгии.
Проигрывая по ходу матча в два мяча, «Антверпен» дома одержал победу над «Брюгге» (3:2) и сохранил лидерство (45 очков). Украинский форвард команды гостей Роман Яремчук весь матч оставался на скамейке запасных.
Сен-Жилуаз разгромил Генк (3:0) и вышел на вторую позицию (44 и 41 очко соответственно). До финиша осталось провести 3 тура.
Чемпионат Бельгии. Топ-четверка. 14 мая
Антверпен – Брюгге – 3:2
Голы: Янссен, 36, Керк, 86, Вермерен, 90+7 – Клинтон Мата, 2, Ванакен, 23
Сен-Жилуаз – Генк – 3:0
Голы: Берджесс, 12, 81, Теума, 68 (пен)
Турнирная таблица
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