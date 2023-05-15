Украина. Премьер лига15 мая 2023, 03:47 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 мая
Важные события во всех видах спорта
15 мая 2023, 03:47 |
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В понедельник, 15 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Минай – Днепр-1
15:00 Колос – Александрия
22:00 Лестер – Ливерпуль
ТЕННИС
12:00 Мэдисон Киз – Ангелина Калинина
ХОККЕЙ
20:20 Словакия – Канада
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