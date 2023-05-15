СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 мая

В понедельник, 15 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Минай – Днепр-1

9.10 – 5.00 – 1.35

15:00 Колос – Александрия

3.30 – 3.20 – 2.30

22:00 Лестер – Ливерпуль

5.55 – 4.92 – 1.59

ТЕННИС

12:00 Мэдисон Киз – Ангелина Калинина

1.66 – 2.24

ХОККЕЙ

20:20 Словакия – Канада

6.90 – 5.90 – 1.33