Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
Спортсменка из Польши поддерживает Украину
В третьем круге турнира в Мадриде первая ракета Ига Свентек в двух сетах разобралась с украинкой Лесей Цуренко. После матча теннисистка рассказала, о чем говорила с Цуренко.
«Она поблагодарила меня за поддержку Украины, но она делала это и раньше в Майами. Это очень приятно, и я это очень ценю. На мой взгляд, благодарить меня тут абсолютно не за что, потому что для меня совершенно очевидно, что мы должны поддерживать Украину и я буду делать это до тех пор, пока война не закончится».
«Однако я знаю, что сейчас они находятся в тяжелой ситуации, поэтому я очень сочувствую всем украинским игрокам», – сказала Свентек.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 13 мая на Sport.ua
Донецкий клуб после начала войны столкнулся с массовым оттоком футболистов