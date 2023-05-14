Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»

В третьем круге турнира в Мадриде первая ракета Ига Свентек в двух сетах разобралась с украинкой Лесей Цуренко. После матча теннисистка рассказала, о чем говорила с Цуренко.

«Она поблагодарила меня за поддержку Украины, но она делала это и раньше в Майами. Это очень приятно, и я это очень ценю. На мой взгляд, благодарить меня тут абсолютно не за что, потому что для меня совершенно очевидно, что мы должны поддерживать Украину и я буду делать это до тех пор, пока война не закончится».

«Однако я знаю, что сейчас они находятся в тяжелой ситуации, поэтому я очень сочувствую всем украинским игрокам», – сказала Свентек.