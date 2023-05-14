Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»

18-летний форвард Кевин Келси, который зимой перебрался в «Шахтер», рассказал о том, что семья опасалась его переезду в Украину во время войны с россией.

«Когда я рассказал семье (о трансфере - прим), то они спросили: почему Украина? Они знали, что тут происходит, поэтому была нервозность и страх. Но я им объяснил, что для меня очень важно поехать выступать в Европе, в такую большую команду».

«В итоге они все поняли», – сказал Келси.

Игрок забил 5 голов в 18-ти матчах в украинской команде.