Украина. Премьер лига14 мая 2023, 18:22 |
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Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Молодой форвард расскказал, как оказался в «Шахтере»
14 мая 2023, 18:22 |
1179
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18-летний форвард Кевин Келси, который зимой перебрался в «Шахтер», рассказал о том, что семья опасалась его переезду в Украину во время войны с россией.
«Когда я рассказал семье (о трансфере - прим), то они спросили: почему Украина? Они знали, что тут происходит, поэтому была нервозность и страх. Но я им объяснил, что для меня очень важно поехать выступать в Европе, в такую большую команду».
«В итоге они все поняли», – сказал Келси.
Игрок забил 5 голов в 18-ти матчах в украинской команде.
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Келси молодец, что согласился и есть будущее у него, кто бы ни говорил, что в Венесуэле не лучше. Он же там не в условных "фавеллах" жил. Хороший игрок.