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  4. Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 18:22 |
1179
3

Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»

Молодой форвард расскказал, как оказался в «Шахтере»

14 мая 2023, 18:22 |
1179
3
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Келси

18-летний форвард Кевин Келси, который зимой перебрался в «Шахтер», рассказал о том, что семья опасалась его переезду в Украину во время войны с россией.

«Когда я рассказал семье (о трансфере - прим), то они спросили: почему Украина? Они знали, что тут происходит, поэтому была нервозность и страх. Но я им объяснил, что для меня очень важно поехать выступать в Европе, в такую большую команду».

«В итоге они все поняли», – сказал Келси.

Игрок забил 5 голов в 18-ти матчах в украинской команде.

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Шахтер Донецк Кевин Келси российско-украинская война
Источник New York Times
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Комментарии 3
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avk2307
Советую пойти по ссылке на первоисточник . Статья интересная.
Келси молодец, что согласился и есть будущее у него, кто бы ни говорил, что в Венесуэле не лучше. Он же там не в условных "фавеллах" жил. Хороший игрок.
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0
Злий Глобинець
Молодий ще, йому треба підрости і набратися досвіду. Груповий етап Ліги Чемпіонів пройти. Головне щоб ніяка травма не завадила. Років через два має бути ТОП.
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0
Serhii P.
В Венесуелі нічим не краще, там вийти увечері на вулицю страшно, дуже велика ймовірність пограбування, а то і вбивства.
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0
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