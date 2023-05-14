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  4. Стародубцева проиграла финальную битву на турнире ITF в США
ITF
14 мая 2023, 19:07 | Обновлено 14 мая 2023, 20:03
564
3

Стародубцева проиграла финальную битву на турнире ITF в США

Юлия в матче за титул уступила лидеру посева

14 мая 2023, 19:07 | Обновлено 14 мая 2023, 20:03
564
3
Стародубцева проиграла финальную битву на турнире ITF в США
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№499 WTA) остановилась в шаге от победы на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В матче за титул украинка проиграла первой сеяной американке Кэролайн Доулхайд (№112 WTA).

Нейплс. Финал
Юлия Стародубцева (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 5:7, 5:7

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

Отметим, что у Стародубцевой на взрослом уровне один титул категории ITF W25.

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Юлия Стародубцева Кэролайн Доулхайд ITF Нейплс
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Andrey_1992
за цей турнір Юлі величезний респект, повибивала купу сіяних на шляху до фіналу і дала бій Доулхайд (1 сіяна) 7-5 7-5, є потенціал
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+2
Sashamar
Суперниця хоч і не хапає зірок з неба, але гравчиня досвідчена, хоч і в другій сотні, але шість років поспіль. Юлія молодець, гра була рівною. 
Поточно вона вже 374 в рейтингу, якщо так піде й далі, цілком може встигнути зачепитися за кваліфікацію ЮСО.
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+1
Володимир Коваленко
добросовісно
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+1
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