Стародубцева проиграла финальную битву на турнире ITF в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№499 WTA) остановилась в шаге от победы на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В матче за титул украинка проиграла первой сеяной американке Кэролайн Доулхайд (№112 WTA).

Нейплс. Финал

Юлия Стародубцева (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 5:7, 5:7

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

Отметим, что у Стародубцевой на взрослом уровне один титул категории ITF W25.