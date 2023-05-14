ITF14 мая 2023, 19:07 | Обновлено 14 мая 2023, 20:03
564
3
Стародубцева проиграла финальную битву на турнире ITF в США
Юлия в матче за титул уступила лидеру посева
14 мая 2023, 19:07 | Обновлено 14 мая 2023, 20:03
564
3
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№499 WTA) остановилась в шаге от победы на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).
В матче за титул украинка проиграла первой сеяной американке Кэролайн Доулхайд (№112 WTA).
Нейплс. Финал
Юлия Стародубцева (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 5:7, 5:7
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.
Отметим, что у Стародубцевой на взрослом уровне один титул категории ITF W25.
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Поточно вона вже 374 в рейтингу, якщо так піде й далі, цілком може встигнути зачепитися за кваліфікацію ЮСО.