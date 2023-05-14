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  4. Игроки Челси довольны назначением Почеттино, тренер хочет почистить состав
Англия
14 мая 2023, 17:25 |
419
0

Игроки Челси довольны назначением Почеттино, тренер хочет почистить состав

Состав первой команды включает более 30 игроков

14 мая 2023, 17:25 |
419
0
Игроки Челси довольны назначением Почеттино, тренер хочет почистить состав
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, игроки «Челси» довольны тем, что клуб уже определился с тем, кто будет работать с командой в новом сезоне.

Вскоре Синие объявят о назначении Маурисио Почеттино, что устраивает лидеров лондонской команды.

Сам Почеттино выставил руководству ряд условий, в том числе распродажу игроков, которых в первой команде сейчас более 30-ти. Тренер хочет уменьшить состав, а также подписать центрального нападающего.

В нынешнем сезоне «Челси», по сути, играет без центрфорварда, используя в атаке Кая Хаверца.

При этом руководство уже донесло до Фрэнка Лэмпарда информацию о том, что он покинет команду по итогам сезона, но хочет сохранить с легендой клуба хорошие отношения.

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Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник CBC Sports
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