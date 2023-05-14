Игроки Челси довольны назначением Почеттино, тренер хочет почистить состав

По информации британских СМИ, игроки «Челси» довольны тем, что клуб уже определился с тем, кто будет работать с командой в новом сезоне.

Вскоре Синие объявят о назначении Маурисио Почеттино, что устраивает лидеров лондонской команды.

Сам Почеттино выставил руководству ряд условий, в том числе распродажу игроков, которых в первой команде сейчас более 30-ти. Тренер хочет уменьшить состав, а также подписать центрального нападающего.

В нынешнем сезоне «Челси», по сути, играет без центрфорварда, используя в атаке Кая Хаверца.

При этом руководство уже донесло до Фрэнка Лэмпарда информацию о том, что он покинет команду по итогам сезона, но хочет сохранить с легендой клуба хорошие отношения.