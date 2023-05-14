Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич после победы над ФК «Ингулец» 2:0 отметил нервозность, которая появляется у команды, если не удается оформить быстрый гол.

«Чувствуем эмоции, давление... Потому что у этой команды нет опыта в прошлом такой борьбы, болельщики должны это понять. Мы проходим этот стресс. Иногда тяжело, когда ты не забил в первом тайме, момент за моментом не использовал и ты начинаешь думать, что времени уже нет».

«Это чудо, что мы сражаемся за чемпионство. Я знаю, что говорили о нас перед стартом сезона. Каким бы не был финиш, но для меня игроки уже герои. Надеюсь, сезон в итоге будет позитивным и мы победим», – сказал Йовичевич.

Команда лидирует, опережая «Днепр-1», у которого матч в запасе, на 5 пунктов.