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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 15:27 |
748
3

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»

Команда сохраняет лидерство в УПЛ

14 мая 2023, 15:27 |
748
3
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич после победы над ФК «Ингулец» 2:0 отметил нервозность, которая появляется у команды, если не удается оформить быстрый гол.

«Чувствуем эмоции, давление... Потому что у этой команды нет опыта в прошлом такой борьбы, болельщики должны это понять. Мы проходим этот стресс. Иногда тяжело, когда ты не забил в первом тайме, момент за моментом не использовал и ты начинаешь думать, что времени уже нет».

«Это чудо, что мы сражаемся за чемпионство. Я знаю, что говорили о нас перед стартом сезона. Каким бы не был финиш, но для меня игроки уже герои. Надеюсь, сезон в итоге будет позитивным и мы победим», – сказал Йовичевич.

Команда лидирует, опережая «Днепр-1», у которого матч в запасе, на 5 пунктов.

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Шахтер Донецк Игор Йовичевич чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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Gargantua
похоже на оправдание почему чемпионства не будет
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Remark
Можешь помолиться Павелко, как иконе, за такое чудо!
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-2
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