ВИДЕО. АРТЕТА – о Лиге чемпионов, уровне Арсенала и развитии футболистов

Лондонский «Арсенал» по итогам чемпионата Англии сезона-2022/2023 станет обладателем путевки в Лигу чемпионов УЕФА. Это досрочно стало известно после того, как в 33-м туре «Брайтон» проиграл на выезде «Ноттингем Форест» со счетом 1:3.

Сам «Арсенал», как известно, уступил на выезде «Ман Сити» – 1:4 после чего почти потерял шансы на победу в АПЛ. Теперь все зависит от результатов «Ман Сити».

Вашему вниманию слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.