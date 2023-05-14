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Англия
14 мая 2023, 14:50 |
224
0

ВИДЕО. АРТЕТА – о Лиге чемпионов, уровне Арсенала и развитии футболистов

Главный тренер «Арсенала» – об успехах текущего сезона

14 мая 2023, 14:50 |
224
0
ВИДЕО. АРТЕТА – о Лиге чемпионов, уровне Арсенала и развитии футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Лондонский «Арсенал» по итогам чемпионата Англии сезона-2022/2023 станет обладателем путевки в Лигу чемпионов УЕФА. Это досрочно стало известно после того, как в 33-м туре «Брайтон» проиграл на выезде «Ноттингем Форест» со счетом 1:3.

Сам «Арсенал», как известно, уступил на выезде «Ман Сити» – 1:4 после чего почти потерял шансы на победу в АПЛ. Теперь все зависит от результатов «Ман Сити».

Вашему вниманию слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

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Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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