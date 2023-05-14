Кривбасс – Рух. Названы стартовые составы на матч УПЛ

В воскресенье, 14 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Рух».

Стартовые составы:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Капич, Приходько, Хомченовский, Лунев, Задерака, Дебелко.

«Рух»: Панькив, Роман, Дидык, Слюбик, Лях, Пидгурский, Притула, Таллес, Соломон, Альваренга, Климчук.

Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 15:00 по киевскому времени.