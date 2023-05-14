Украина. Премьер лига14 мая 2023, 14:26 | Обновлено 14 мая 2023, 14:43
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Кривбасс – Рух. Названы стартовые составы на матч УПЛ
Матч начнется в 15:00 по Киеву
14 мая 2023, 14:26 | Обновлено 14 мая 2023, 14:43
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В воскресенье, 14 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Рух».
Стартовые составы:
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Капич, Приходько, Хомченовский, Лунев, Задерака, Дебелко.
«Рух»: Панькив, Роман, Дидык, Слюбик, Лях, Пидгурский, Притула, Таллес, Соломон, Альваренга, Климчук.
Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
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