Костюк / Русе – Кравчик / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 мая украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Во втором круге соревнований украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии встретится с тандемом Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды). Встреча состоится четвертым запуском после матча Гауфф / Пегула – Мелихар / панова. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

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Далее по сетке дуэт Ульрикке Эйкери / Мию Като (Норвегия / Япония) или победительницы пока не сыгранного матча первого круга.

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