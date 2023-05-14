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  4. Костюк / Русе – Кравчик / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 мая 2023, 13:52 |
433
0

Костюк / Русе – Кравчик / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию второго раунда парного турнира серии WTA 1000 в Риме

14 мая 2023, 13:52 |
433
0
Костюк / Русе – Кравчик / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

15 мая украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Во втором круге соревнований украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии встретится с тандемом Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды). Встреча состоится четвертым запуском после матча Гауфф / Пегула – Мелихар / панова. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

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Далее по сетке дуэт Ульрикке Эйкери / Мию Като (Норвегия / Япония) или победительницы пока не сыгранного матча первого круга.

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WTA Рим Марта Костюк смотреть онлайн Елена-Габриэла Русе Дезире Кравчик Деми Схюрс
Источник Sport.ua
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