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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 13:16 | Обновлено 14 мая 2023, 14:37
302
1

ВИДЕО. 2:0 за 7 минут. Заря мощно начала матч с Металлистом

Команды встречаются в Ужгороде

14 мая 2023, 13:16 | Обновлено 14 мая 2023, 14:37
302
1
ВИДЕО. 2:0 за 7 минут. Заря мощно начала матч с Металлистом
УПЛ. Эдуардо Гереро

В 13:00 в Ужгороде начался матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом» и «Зарей» из Луганска.

Уже на 1-й минуте встречи автоголом отметился защитник «Металлиста» Мизюк. А через шесть минут цели достиг удар Герреро. 2:0 в пользу «Зари» уже в самом дебюте поединка.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Заря».

Автогол Мизюка

Гол Герреро

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Эдуардо Герреро Александр Мизюк Металлист Харьков Заря Луганск Металлист - Заря чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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