ВИДЕО. 2:0 за 7 минут. Заря мощно начала матч с Металлистом

В 13:00 в Ужгороде начался матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом» и «Зарей» из Луганска.

Уже на 1-й минуте встречи автоголом отметился защитник «Металлиста» Мизюк. А через шесть минут цели достиг удар Герреро. 2:0 в пользу «Зари» уже в самом дебюте поединка.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Заря».

Автогол Мизюка

Гол Герреро