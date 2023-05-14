Украина. Премьер лига14 мая 2023, 13:16 | Обновлено 14 мая 2023, 14:37
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ВИДЕО. 2:0 за 7 минут. Заря мощно начала матч с Металлистом
Команды встречаются в Ужгороде
14 мая 2023, 13:16 | Обновлено 14 мая 2023, 14:37
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В 13:00 в Ужгороде начался матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом» и «Зарей» из Луганска.
Уже на 1-й минуте встречи автоголом отметился защитник «Металлиста» Мизюк. А через шесть минут цели достиг удар Герреро. 2:0 в пользу «Зари» уже в самом дебюте поединка.
Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Заря».
Автогол Мизюка
Гол Герреро
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