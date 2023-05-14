ВИДЕО. 48 лет назад Динамо выиграло первый евротрофей, обыграв Ференцварош

14 мая 1975 года на поле стадиона «Санкт-Якоб» в Базеле киевское «Динамо» впервые в своей истории играло в финале европейского турнира – Кубка обладателей Кубков.



Соперником подопечных Валерия Лобановского был венгерский «Ференцварош».



Еще в первом тайме Владимир Онищенко оформил дубль, а на 67-й минуте Олег Блохин установил финальный счет в матче.



Кубок Кубков-1974/1975, финал



«Динамо» (Киев, СССР) – «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) – 3:0

Голы: Онищенко (18, 39), Блохин (67).



14 мая 1975 года. Базель, стадион «Санкт-Якоб Парк». 10 897 зрителей.



«Динамо»: Рудаков, Коньков, Решко, Фоменко, Матвиенко, Трошкин, Мунтян, Колотов, Онищенко, Буряк, Блохин.



«Ференцварош»: Геци, Мартош, Патаки, Раб, Медьеши, Юхас, Нилоши (Онхаус, 60), Муха, Сабо, Мате, Мадьяр.