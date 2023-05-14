ВИДЕО. 48 лет назад Динамо выиграло первый евротрофей, обыграв Ференцварош
В финале Кубка Кубков киевляне добыли уверенную победу
14 мая 1975 года на поле стадиона «Санкт-Якоб» в Базеле киевское «Динамо» впервые в своей истории играло в финале европейского турнира – Кубка обладателей Кубков.
Соперником подопечных Валерия Лобановского был венгерский «Ференцварош».
Еще в первом тайме Владимир Онищенко оформил дубль, а на 67-й минуте Олег Блохин установил финальный счет в матче.
Кубок Кубков-1974/1975, финал
«Динамо» (Киев, СССР) – «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) – 3:0
Голы: Онищенко (18, 39), Блохин (67).
14 мая 1975 года. Базель, стадион «Санкт-Якоб Парк». 10 897 зрителей.
«Динамо»: Рудаков, Коньков, Решко, Фоменко, Матвиенко, Трошкин, Мунтян, Колотов, Онищенко, Буряк, Блохин.
«Ференцварош»: Геци, Мартош, Патаки, Раб, Медьеши, Юхас, Нилоши (Онхаус, 60), Муха, Сабо, Мате, Мадьяр.
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І Динамо Київ -це українська команда і всі досягнення Динамо -це невід'ємна історія клубу.
Вторая советская команда игравшая в финале Еврокубок.
Приятные воспоминания. Нынешняя ситуация не такова.
снова адепты макеевского родничка не смогли пройти мимо ветки Чемпиона!
Ну нету своей истории , можно примазаться хоть немного к чужой.
А по поводу Евротрофея шахтера, пару лет назад , в районе годовщины завоевания , фан шоп и станица в ФБ кротов, пестрила не мерчем и постами на тему победы в кубке УЕФА, а кукарькением жадсона " гидеДинамогиде" .
Даже свои фаны начали писать что это за бред, и непонятно какое событие для шахтера важнее.
Так что весь шахтер - это один большой комплекс младшего брата по отношению к киевскому Динамо!
Боты, бегом оправдываться в комментариях
Четвертые и рядом не стояли
А динамо в ссср это такое ,и уже не актуально
Историю своей советской команды они не знают и не хотят знать.
Новое видео с вчерашними выиграшними експресами уже на канале Бюро Ставок!)