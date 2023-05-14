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14 мая 2023, 13:20 |
969
34

ВИДЕО. 48 лет назад Динамо выиграло первый евротрофей, обыграв Ференцварош

В финале Кубка Кубков киевляне добыли уверенную победу

14 мая 2023, 13:20 |
969
34
ВИДЕО. 48 лет назад Динамо выиграло первый евротрофей, обыграв Ференцварош
ФК Динамо Киев

14 мая 1975 года на поле стадиона «Санкт-Якоб» в Базеле киевское «Динамо» впервые в своей истории играло в финале европейского турнира – Кубка обладателей Кубков.

Соперником подопечных Валерия Лобановского был венгерский «Ференцварош».

Еще в первом тайме Владимир Онищенко оформил дубль, а на 67-й минуте Олег Блохин установил финальный счет в матче.

Кубок Кубков-1974/1975, финал

«Динамо» (Киев, СССР) – «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) – 3:0
Голы: Онищенко (18, 39), Блохин (67).

14 мая 1975 года. Базель, стадион «Санкт-Якоб Парк». 10 897 зрителей.

«Динамо»: Рудаков, Коньков, Решко, Фоменко, Матвиенко, Трошкин, Мунтян, Колотов, Онищенко, Буряк, Блохин.

«Ференцварош»: Геци, Мартош, Патаки, Раб, Медьеши, Юхас, Нилоши (Онхаус, 60), Муха, Сабо, Мате, Мадьяр.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 35
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GloryUkraine
Як задовбали ці сепари. Затямте, що українці були і до вашого гімняного совка, були і при ньому і є та будуть завжди. 
І Динамо Київ -це українська команда і всі досягнення Динамо -це невід'ємна історія клубу.
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+3
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FunnyCat_____
У самого титулованного и популярного клуба Украины богатая история! 
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+1
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Xvalenok03
Первая советская команда выигравшая Еврокубок.
Вторая советская команда игравшая в финале Еврокубок.
Приятные воспоминания. Нынешняя ситуация не такова.
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Злий Глобинець
Угу, Ференцварош то безумовно грізний суперник. Суперклуб, гранд світового футболу
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-1
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FunnyCat_____

снова адепты макеевского родничка не смогли пройти мимо ветки Чемпиона!
Ну нету своей истории , можно примазаться хоть немного к чужой.
А по поводу Евротрофея шахтера, пару лет назад , в районе годовщины завоевания , фан шоп и станица в ФБ кротов, пестрила не мерчем и постами на тему победы в кубке УЕФА, а кукарькением жадсона " гидеДинамогиде" .
Даже свои фаны начали писать что это за бред, и непонятно какое событие для шахтера важнее.
Так что весь шахтер -  это один большой комплекс младшего брата по отношению к киевскому Динамо!
Боты, бегом оправдываться в комментариях 
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-1
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Sheva19
От того Динамо тільки назва залишилась
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-2
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Сурок № 4
В независимой Украине только у Шахтёра евротрофей ,у Днепра был шанс ну не смогли 
Четвертые и рядом не стояли 
А динамо в ссср это такое ,и уже не актуально 
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-3
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Xvalenok03
Судя по оскорблениям и завываниям динамовских ботов они уже с утра хорошо накатили.
Историю своей советской команды они не знают и не хотят знать.
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-4
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BUROSTAVOK
Опять и снова вылазат пасквили про великое прошлое дынама,про дутое настоящее и непонятное будущие. Вчера миф о динама какой раз уничтожыл наш Украинский Брайтон,он же чаечка Черноморская)))
Новое видео с вчерашними выиграшними експресами уже на канале Бюро Ставок!)
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-4
Springfield
Помним.  «Динамо» (Киев, СССР).
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-4
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