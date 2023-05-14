Киченок/Циммерман – Боузкова/Маттек-Сэндс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию второго раунда парного турнира серии WTA 1000 в Риме
14 мая украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).
Во втором круге соревнований украинка вместе с Кимберли Циммерманн (Бельгия) встретится с тандемом Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс (Чехия / США). Встреча состоится четвертым запуском после матча Касаткина / Путинцева – Никулеску / Ниномия. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.
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Далее по сетке дуэт Людмила Киченок / Алена Остапенко или победительницы пока не сыгранного матча первого круга.
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