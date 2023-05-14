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WTA
14 мая 2023, 13:03 | Обновлено 14 мая 2023, 13:45
221
0

Киченок/Циммерман – Боузкова/Маттек-Сэндс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию второго раунда парного турнира серии WTA 1000 в Риме

14 мая 2023, 13:03 | Обновлено 14 мая 2023, 13:45
221
0
Киченок/Циммерман – Боузкова/Маттек-Сэндс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

14 мая украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Во втором круге соревнований украинка вместе с Кимберли Циммерманн (Бельгия) встретится с тандемом Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс (Чехия / США). Встреча состоится четвертым запуском после матча Касаткина / Путинцева – Никулеску / Ниномия. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке дуэт Людмила Киченок / Алена Остапенко или победительницы пока не сыгранного матча первого круга.

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Бетани Маттек-Сэндс Надежда Киченок WTA Рим смотреть онлайн Кимберли Циммерманн Мария Боузкова
Источник Sport.ua
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