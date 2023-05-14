ITF14 мая 2023, 12:41 |
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Юлия Стародубцева – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире серии ITF W60 в Нейплсе
14 мая 2023, 12:41 |
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14 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№499 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).
В финале украинка сыграет с первой сеяной американкой Кэролайн Доулхайд (№112 WTA). Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли один раз, победила американка.
Для Стародубцевой этом может быть самый крупный титул в карьере, ранее она выигрывала один 25-тысячник.
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