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  4. Юлия Стародубцева – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
14 мая 2023, 12:41 |
356
0

Юлия Стародубцева – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире серии ITF W60 в Нейплсе

14 мая 2023, 12:41 |
356
0
Юлия Стародубцева – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Юлия Стародубцева

14 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№499 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В финале украинка сыграет с первой сеяной американкой Кэролайн Доулхайд (№112 WTA). Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила американка.

Для Стародубцевой этом может быть самый крупный титул в карьере, ранее она выигрывала один 25-тысячник.

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Кэролайн Доулхайд смотреть онлайн ITF Нейплс Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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