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  4. Львов – Ворскла. Известны стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 12:27 |
104
0

Львов – Ворскла. Известны стартовые составы команд

Матч начнется в 13:00 по Киеву

14 мая 2023, 12:27 |
104
0
Львов – Ворскла. Известны стартовые составы команд
УПЛ

В воскресенье, 14 мая, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и полтавская «Ворскла».

Стартовые составы:

«Львов»: Рыбка, Грисьо, Фернандес Алвес, Никитюк, Траоре, Богунов, Вовкун, Мильченко, Кузик, Мишенко, Свржняк.

«Ворскла»: Исенко, Кравец, Пердута, Скляр, Степанюк, Сефери, Павлюк, Бацула, Нестеренко, Челядин, Кане.

Игра пройдет во Львове на поле стадиона «СКИФ», начало – в 13:00.

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Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Львов - Ворскла стартовые составы
Источник Sport.ua
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