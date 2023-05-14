Львов – Ворскла. Известны стартовые составы команд

В воскресенье, 14 мая, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и полтавская «Ворскла».

Стартовые составы:

«Львов»: Рыбка, Грисьо, Фернандес Алвес, Никитюк, Траоре, Богунов, Вовкун, Мильченко, Кузик, Мишенко, Свржняк.

«Ворскла»: Исенко, Кравец, Пердута, Скляр, Степанюк, Сефери, Павлюк, Бацула, Нестеренко, Челядин, Кане.

Игра пройдет во Львове на поле стадиона «СКИФ», начало – в 13:00.