Украина. Премьер лига14 мая 2023, 12:27 |
104
0
Львов – Ворскла. Известны стартовые составы команд
Матч начнется в 13:00 по Киеву
14 мая 2023, 12:27 |
104
0
В воскресенье, 14 мая, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и полтавская «Ворскла».
Стартовые составы:
«Львов»: Рыбка, Грисьо, Фернандес Алвес, Никитюк, Траоре, Богунов, Вовкун, Мильченко, Кузик, Мишенко, Свржняк.
«Ворскла»: Исенко, Кравец, Пердута, Скляр, Степанюк, Сефери, Павлюк, Бацула, Нестеренко, Челядин, Кане.
Игра пройдет во Львове на поле стадиона «СКИФ», начало – в 13:00.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 14 мая 2023, 06:00 5
Отминусованы вражеские истребители Су-34, Су-35 и два вертолета Ми-8
Футбол | 13 мая 2023, 15:59 5
Виктор помог команде сократить отставание от «Реала Сосьедад»
Футбол | 14.05.2023, 06:50
Футбол | 13.05.2023, 18:21
Футбол | 13.05.2023, 16:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.05.2023, 08:45 14
13.05.2023, 15:54 142
13.05.2023, 00:05 3
12.05.2023, 09:22 4
12.05.2023, 18:47
12.05.2023, 12:05 53
12.05.2023, 23:12 1
13.05.2023, 12:25 33