Металлист – Заря. Известны составы на матч УПЛ

В 13:00 по киевскому времени в Ужгороде начнется матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом» и «Зарей» из Луганска.

Тренерские штабы команды определились со стартовыми составами подопечных.

«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Ралюченко, Коррал, Чидомере, Демченко, Панасенко, Наумец, Картушов, Прядун.

«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Имереков, Бутко, Бражко, Шахов, Булеца, Антюх, Русин, Герреро.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Заря».