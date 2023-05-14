Металлист – Заря. Известны составы на матч УПЛ
Команды сыграют в Ужгороде
В 13:00 по киевскому времени в Ужгороде начнется матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом» и «Зарей» из Луганска.
Тренерские штабы команды определились со стартовыми составами подопечных.
«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Ралюченко, Коррал, Чидомере, Демченко, Панасенко, Наумец, Картушов, Прядун.
«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Имереков, Бутко, Бражко, Шахов, Булеца, Антюх, Русин, Герреро.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Заря».
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