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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 12:20 | Обновлено 14 мая 2023, 12:25
123
0

Металлист – Заря. Известны составы на матч УПЛ

Команды сыграют в Ужгороде

14 мая 2023, 12:20 | Обновлено 14 мая 2023, 12:25
123
0
Металлист – Заря. Известны составы на матч УПЛ
УПЛ

В 13:00 по киевскому времени в Ужгороде начнется матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом» и «Зарей» из Луганска.

Тренерские штабы команды определились со стартовыми составами подопечных.

«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Ралюченко, Коррал, Чидомере, Демченко, Панасенко, Наумец, Картушов, Прядун.

«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Имереков, Бутко, Бражко, Шахов, Булеца, Антюх, Русин, Герреро.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Заря».

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Металлист Харьков Заря Луганск Металлист - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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