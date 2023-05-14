СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая

В воскресенье, 14 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Эвертон – Манчестер Сити

8.70 – 5.35 – 1.40

18:30 Арсенал – Брайтон

1.81 – 4.32 – 4.32

22:00 Эспаньол – Барселона

5.75 – 4.18 – 1.66

ТЕННИС

13:30 Леся Цуренко – Ига Свентек

1.01 – 9.70

15:00 Паула Бадоса – Марта Костюк

1.24 – 4.04