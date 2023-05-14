Англия14 мая 2023, 01:50 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая
Важные события во всех видах спорта
14 мая 2023, 01:50 |
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В воскресенье, 14 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Эвертон – Манчестер Сити
18:30 Арсенал – Брайтон
22:00 Эспаньол – Барселона
ТЕННИС
13:30 Леся Цуренко – Ига Свентек
15:00 Паула Бадоса – Марта Костюк
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