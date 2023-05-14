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Англия
14 мая 2023, 01:50 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая

Важные события во всех видах спорта

14 мая 2023, 01:50 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Эвертон – Манчестер Сити

Favbet 8.70 – 5.35 – 1.40

18:30 Арсенал – Брайтон

Favbet 1.81 – 4.32 – 4.32

22:00 Эспаньол – Барселона

Favbet 5.75 – 4.18 – 1.66

ТЕННИС

13:30 Леся Цуренко – Ига Свентек

Favbet 1.01 – 9.70

15:00 Паула Бадоса – Марта Костюк

Favbet 1.24 – 4.04

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Источник Sport.ua
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