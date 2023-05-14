Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В третьем раунде основы украинка сразится против Паулы Бадосы из Испании (№35 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Дьере – Гарин. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли дважды, украинка пока не выигрывала.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Каролины Муховой (№ WTA) или Камилы Джорджи (№ WTA).

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