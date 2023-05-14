Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Риме
14 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.
В третьем раунде основы украинка сразится против Паулы Бадосы из Испании (№35 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Дьере – Гарин. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли дважды, украинка пока не выигрывала.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Каролины Муховой (№ WTA) или Камилы Джорджи (№ WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая
Экс-игрок «Динамо» призывает соотечественников бежать из россии