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  4. Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 мая 2023, 00:33 |
209
0

Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Риме

14 мая 2023, 00:33 |
209
0
Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

14 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В третьем раунде основы украинка сразится против Паулы Бадосы из Испании (№35 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Дьере – Гарин. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, украинка пока не выигрывала.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Каролины Муховой (№ WTA) или Камилы Джорджи (№ WTA).

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Источник Sport.ua
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