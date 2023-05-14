Леся Цуренко – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Риме
14 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№68 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.
В третьем раунде основы украинка сразится против первой ракетки мира Иги Свёнтек. Встреча состоится вторым запуском после матча Мухова – Джорджи. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила полька.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Донны Векич (№24 WTA) или Людмилы Самсоновой (№16 WTA).
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