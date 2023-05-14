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  4. Леся Цуренко – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 мая 2023, 00:15 |
256
0

Леся Цуренко – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Риме

14 мая 2023, 00:15 |
256
0
Леся Цуренко – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

14 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№68 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В третьем раунде основы украинка сразится против первой ракетки мира Иги Свёнтек. Встреча состоится вторым запуском после матча Мухова – Джорджи. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила полька.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Донны Векич (№24 WTA) или Людмилы Самсоновой (№16 WTA).

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Источник Sport.ua
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