Леся Цуренко – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№68 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В третьем раунде основы украинка сразится против первой ракетки мира Иги Свёнтек. Встреча состоится вторым запуском после матча Мухова – Джорджи. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила полька.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Донны Векич (№24 WTA) или Людмилы Самсоновой (№16 WTA).

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