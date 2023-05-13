Краковия минимально проиграла Заглембе, Коноплянка вышел на замену

В матче 32-го тура польской Экстраклясы «Краковия» полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки на своем поле принимала «Заглембе».

Украинский футболист вышел на замену на 69-й минуте встречи, которая закончилась поражением хозяев со счетом 0:1.

Имея в активе 42 очка, команда украинца занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Польши.

Экстракляса. 32 тур

«Краковия» – «Заглембе» – 0:1

Гол: Лакомы (83)