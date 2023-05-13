Польша13 мая 2023, 21:52 |
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Краковия минимально проиграла Заглембе, Коноплянка вышел на замену
Евгений не смог помочь своей команде набрать очки
13 мая 2023, 21:52 |
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В матче 32-го тура польской Экстраклясы «Краковия» полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки на своем поле принимала «Заглембе».
Украинский футболист вышел на замену на 69-й минуте встречи, которая закончилась поражением хозяев со счетом 0:1.
Имея в активе 42 очка, команда украинца занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Польши.
Экстракляса. 32 тур
«Краковия» – «Заглембе» – 0:1
Гол: Лакомы (83)
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Коноплянка иди к своему корешу ротаню. Будешь в состав попадать, а футбол - То Такє.
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