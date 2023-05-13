Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Краковия минимально проиграла Заглембе, Коноплянка вышел на замену
Польша
13 мая 2023, 21:52 |
145
1

Краковия минимально проиграла Заглембе, Коноплянка вышел на замену

Евгений не смог помочь своей команде набрать очки

13 мая 2023, 21:52 |
145
1
Краковия минимально проиграла Заглембе, Коноплянка вышел на замену
ФК Краковия

В матче 32-го тура польской Экстраклясы «Краковия» полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки на своем поле принимала «Заглембе».

Украинский футболист вышел на замену на 69-й минуте встречи, которая закончилась поражением хозяев со счетом 0:1.

Имея в активе 42 очка, команда украинца занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Польши.

Экстракляса. 32 тур

«Краковия» – «Заглембе» – 0:1
Гол: Лакомы (83)

По теме:
Владислав КОЧЕРГИН: «Все делаю, чтобы получить вызов в сборную Украины»
Ракув с украинцем Кочергиным впервые стал чемпионом Польши и сыграет в ЛЧ
Коноплянка не помог Краковии избежать разгрома
Краковия Евгений Коноплянка чемпионат Польши по футболу Заглембе Любин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Теннис | 12 мая 2023, 21:25 19
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира

Леся в двух сетах переиграла Бернарду Перу

Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Футбол | 13 мая 2023, 18:54 38
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру

Президент «Ингульца» обещал «треснуть» донецкую команду, но не получилось

ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
Футбол | 13.05.2023, 15:59
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
Саутгемптон в третий раз в истории вылетел в Чемпионшип
Футбол | 13.05.2023, 19:33
Саутгемптон в третий раз в истории вылетел в Чемпионшип
Саутгемптон в третий раз в истории вылетел в Чемпионшип
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Бокс | 12.05.2023, 23:12
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
20052011
Коноплянка иди к своему корешу ротаню. Будешь в состав попадать, а футбол - То Такє.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
12.05.2023, 09:22 4
Футбол
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
12.05.2023, 11:35 9
Теннис
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
13.05.2023, 08:45 14
Футбол
Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии
Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии
12.05.2023, 18:47
Хоккей
Сенсация недели. Чемпионка АО обыграла Соболенко в Риме и вышла на Калинину
Сенсация недели. Чемпионка АО обыграла Соболенко в Риме и вышла на Калинину
11.05.2023, 21:53 12
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
12.05.2023, 21:09
Футбол
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
12.05.2023, 22:34
Хоккей
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
11.05.2023, 20:20 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности