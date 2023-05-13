ITF13 мая 2023, 21:35 | Обновлено 13 мая 2023, 21:37
896
3
Стародубцева с камбэком пробилась в финал 60-тысячника ITF в США
Юлия остановила вторую сеяную
13 мая 2023, 21:35 | Обновлено 13 мая 2023, 21:37
896
3
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжила побеждать на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).
В полуфинале украинка с камбэком обыграла вторую сеяную Кайлу Дэй из США (№137 WTA).
Нейплс. 1/2 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Кайла Дэй (США) – 3:6, 6:2, 6:1
Это была первая встреча теннисисток.
В матче за титул Стародубцева сыграет с первой сеяной Кэролайн Доулхайд из США.
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Комментарии 3
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Молодець, гра на рівні другої сотні, форхенд з обертанням "аля Іга", суперницям частенько непереливки.Здається комплексів немає, з головою дружить, справжня "америкен вумен" українського розливу. Надалі треба помститися і брати титул. Хай щастить. Р.S. Даяні приклад.
молодець!В 1 сеті Юля ніяк не могла пристосуватися до гри з шульгою,но потім це вдалося,і перевага перейшла до неї.А в 7 геймі 3 сету при 15-30 виконала твінер,виграла розиграш ,а потім ще два а з ними і матч.Впереді фінальна гра з 1 сіяною.Даешь титул!
зародження нової зірочки українського тенісу?
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