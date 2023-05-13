Стародубцева с камбэком пробилась в финал 60-тысячника ITF в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжила побеждать на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В полуфинале украинка с камбэком обыграла вторую сеяную Кайлу Дэй из США (№137 WTA).

Нейплс. 1/2 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Кайла Дэй (США) – 3:6, 6:2, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

В матче за титул Стародубцева сыграет с первой сеяной Кэролайн Доулхайд из США.