Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева с камбэком пробилась в финал 60-тысячника ITF в США
ITF
13 мая 2023, 21:35 | Обновлено 13 мая 2023, 21:37
896
3

Стародубцева с камбэком пробилась в финал 60-тысячника ITF в США

Юлия остановила вторую сеяную

13 мая 2023, 21:35 | Обновлено 13 мая 2023, 21:37
896
3
Стародубцева с камбэком пробилась в финал 60-тысячника ITF в США
Twitter. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжила побеждать на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В полуфинале украинка с камбэком обыграла вторую сеяную Кайлу Дэй из США (№137 WTA).

Нейплс. 1/2 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Кайла Дэй (США) – 3:6, 6:2, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

В матче за титул Стародубцева сыграет с первой сеяной Кэролайн Доулхайд из США.

По теме:
Юлия Стародубцева – Кайла Дэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF в США
Юлия Стародубцева – Марсела Сакариас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кайла Дэй ITF Нейплс Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
Футбол | 13 мая 2023, 15:59 5
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге

Виктор помог команде сократить отставание от «Реала Сосьедад»

ШОВКОВСКИЙ: «В день смерти Лобановского всегда почему-то плохо играем»
Футбол | 13 мая 2023, 18:44 16
ШОВКОВСКИЙ: «В день смерти Лобановского всегда почему-то плохо играем»
ШОВКОВСКИЙ: «В день смерти Лобановского всегда почему-то плохо играем»

И. о. главного тренера «Динамо» – о поражении от «Черноморца»

Алькарас впервые сыграл на Мастерсе в Риме. Он снова возглавит рейтинг АТР
Теннис | 13.05.2023, 20:40
Алькарас впервые сыграл на Мастерсе в Риме. Он снова возглавит рейтинг АТР
Алькарас впервые сыграл на Мастерсе в Риме. Он снова возглавит рейтинг АТР
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13.05.2023, 00:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
Футбол | 13.05.2023, 08:45
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Науменко
Молодець, гра на рівні другої сотні, форхенд з обертанням "аля Іга", суперницям частенько непереливки.Здається комплексів немає, з головою дружить, справжня "америкен вумен" українського розливу. Надалі треба помститися і брати титул. Хай щастить. Р.S.  Даяні приклад.
Ответить
+5
Александр Ад
молодець!В 1 сеті Юля ніяк не могла пристосуватися до гри з шульгою,но потім це вдалося,і перевага перейшла до неї.А в 7 геймі 3 сету при 15-30 виконала твінер,виграла розиграш ,а потім ще два а з ними і матч.Впереді фінальна гра з 1 сіяною.Даешь титул!
Ответить
+3
Andrey_1992
зародження нової зірочки українського тенісу?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
13.05.2023, 12:25 30
Война
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
12.05.2023, 17:21 9
Хоккей
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
12.05.2023, 11:39 2
Баскетбол
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
11.05.2023, 20:00 15
Футбол
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
12.05.2023, 22:43 1
Другие виды
Заря. Весенний чемпион  
Заря. Весенний чемпион  
12.05.2023, 12:05 58
Футбол
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
13.05.2023, 08:52 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности