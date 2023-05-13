Алькарас впервые сыграл на Мастерсе в Риме. Он снова возглавит рейтинг АТР

20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) успешно стартовала на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).

В 1/32 финала соревнований испанец в двух сетах обыграл своего соотечественника Альберта Рамоса-Виньоласа (Испания, ATP 72) в двух сетах за 1 час и 27 минут.



ATP 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 1:6

Это была четвертая встреча теннисистов. Карлос выиграл все матчи.

Алькарас впервые играет на Мастерсе в Риме. Благодаря этой победе он снова возглавит рейтинга АТР, сместив с первой строчки Новака Джоковича. Также Карлос будет посеян под первым номером на Ролан Гаррос 2023.

В следующем раунде турнира в столице Италии Карлитос сыграет с победителем матча Иржи Легечка – Фабиан Марожан.