Алькарас впервые сыграл на Мастерсе в Риме. Он снова возглавит рейтинг АТР
20-летний испанец в двух сетах обыграл Альберта Рамоса-Виньоласа в двух сетах
20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) успешно стартовала на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).
В 1/32 финала соревнований испанец в двух сетах обыграл своего соотечественника Альберта Рамоса-Виньоласа (Испания, ATP 72) в двух сетах за 1 час и 27 минут.
ATP 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 1:6
Это была четвертая встреча теннисистов. Карлос выиграл все матчи.
Алькарас впервые играет на Мастерсе в Риме. Благодаря этой победе он снова возглавит рейтинга АТР, сместив с первой строчки Новака Джоковича. Также Карлос будет посеян под первым номером на Ролан Гаррос 2023.
В следующем раунде турнира в столице Италии Карлитос сыграет с победителем матча Иржи Легечка – Фабиан Марожан.
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