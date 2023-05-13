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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Несколько отрезков матча с Динамо сыграли идеально»
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 20:12 |
685
3

Роман ГРИГОРЧУК: «Несколько отрезков матча с Динамо сыграли идеально»

Главный тренер «Черноморца» – о победе над столичным клубом

13 мая 2023, 20:12 |
685
3
Роман ГРИГОРЧУК: «Несколько отрезков матча с Динамо сыграли идеально»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал победу над «Динамо» в 26-м туре УПЛ (3:2).

- Я очень доволен. Три очка нам очень нужны, потому что мы находимся в сложной ситуации. Мы уже и стратегически немного выше, и психологически нам немного легче. Несколько отрезков этой игры – их можно назвать абсолютно идеальными. К сожалению, их было не так много, как бы хотелось, но этому тоже надо порадоваться.

Очень хочется отметить реакцию наших футболистов на второй пропущенный мяч. После 2:2 кто-то мог почувствовать разочарование, но команда отреагировала прекрасно, забив гол. Мы могли как пропустить, так и забить еще.

Мы сделали очень мощный шаг и в прогрессе нашем, и в достижении результатов, и в качестве игры, и в удовольствии для наших болельщиков и бойцов и героев, которые сейчас воюют. Все это для них. Если у меня сегодня улыбка на лице, то я очень хотел бы, чтобы и у них она появилась. Я очень надеюсь на это.

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Роман Григорчук Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо
Источник ФК Черноморец
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Комментарии 3
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Гарний тренер, з ним команда значно додала. Успіхів йому у наступних матчах  
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+2
u6464u
Роман , сьогодні команда зіграла слабше ніж у своїх  сильніших матчах з Шахтарем та  ФК Пенальті , правда цьому є пояснення , не було кілька основних гравців , але сьогодні особливо у другому таймі було  чимало помилок , ще дуже багато роботи над вдосконаленням  гри , хай щастить .
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-2
BUROSTAVOK
Гарно грали,особо БАДІБАНГА!!!!ВІН ПОКАЗАВ НАШИМ ФУТБОЛІСТАМ ЇХНІЙ РІВЕНЬ
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-3
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