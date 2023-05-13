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  4. Киран ТРИППЬЕР: «Не думаю, что Симеоне добился бы успеха в Англии»
Англия
13 мая 2023, 17:56 |
307
0

Киран ТРИППЬЕР: «Не думаю, что Симеоне добился бы успеха в Англии»

Защитник «Ньюкасла» – о тренере «Атлетико» Мадрид

13 мая 2023, 17:56 |
307
0
Киран ТРИППЬЕР: «Не думаю, что Симеоне добился бы успеха в Англии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Бывший защитник «Атлетико» Мадрид Киран Триппьер сомневается в том, что Диего Симеоне смог бы добиться успеха в АПЛ:

«Я не думаю, что Симеоне когда-либо смог бы добиться успеха в Англии, потому что, когда он выступал в раздевалке перед каждой игрой, он был очень страстным, эмоции настолько переполняли его, что мы были готовы пойти в бой ради него. И было неважно, с кем мы играем — с «Кадисом» и «Леванте» или с «Барселоной».

Таково его мышление. Именно поэтому он был бы разочарован, работая в Англии. Он не смог бы донести своё послание до игроков, потому что это не было бы так же эмоционально. Нельзя передать его слова так же, как они звучат на испанском. А когда ты его понимаешь, то переживаешь эти эмоции и чувствуешь, чего он хочет».

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Киран Триппьер Атлетико Мадрид Диего Симеоне Ньюкасл
Источник Twitter
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