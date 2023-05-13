Киран ТРИППЬЕР: «Не думаю, что Симеоне добился бы успеха в Англии»

Бывший защитник «Атлетико» Мадрид Киран Триппьер сомневается в том, что Диего Симеоне смог бы добиться успеха в АПЛ:

«Я не думаю, что Симеоне когда-либо смог бы добиться успеха в Англии, потому что, когда он выступал в раздевалке перед каждой игрой, он был очень страстным, эмоции настолько переполняли его, что мы были готовы пойти в бой ради него. И было неважно, с кем мы играем — с «Кадисом» и «Леванте» или с «Барселоной».

Таково его мышление. Именно поэтому он был бы разочарован, работая в Англии. Он не смог бы донести своё послание до игроков, потому что это не было бы так же эмоционально. Нельзя передать его слова так же, как они звучат на испанском. А когда ты его понимаешь, то переживаешь эти эмоции и чувствуешь, чего он хочет».