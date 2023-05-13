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  4. ХАРТМАН: «Шахтер забил нам, а после возник звук, которого я ранее не знал»
Лига Европы
13 мая 2023, 16:51 |
917
2

ХАРТМАН: «Шахтер забил нам, а после возник звук, которого я ранее не знал»

Защитник «Фейеноорда» вспомнил поединок, состоявшийся в Польше в начале марта

13 мая 2023, 16:51 |
917
2
ХАРТМАН: «Шахтер забил нам, а после возник звук, которого я ранее не знал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Квилиндси Хартман

Левый защитник «Фейеноорда» Квилиндси Хартман вспомнил первый поединок 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы против «Шахтера» (1:1), в котором ему пришлось пережить неизведанные ранее эмоции.

«Я хочу, чтобы люди были милыми и добрыми по отношению друг к другу. Чтобы был мир. Я бы предпочел это, чем что-либо еще. Не то, чтобы я работаю над этим весь день, но иногда это очень заботит меня, если честно».

«Мы играли в Варшаве против донецкого «Шахтера», и когда эта команда забила нам мяч, возник звук, которого я ранее не знал. Радовались только женщины и дети, потому что мужчины были на фронте. Я не мог избавиться от этой мысли, я все еще думал об этом в отеле после матча», - рассказал Хартман.

В текущем сезоне Хартман провел 32 матча за «Фейеноорд», отличившись 2 голами и 4 ассистами.

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Источник SoccerNews.nl
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Комментарии 2
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BUROSTAVOK
Це звук України!!!Всієї України!!!
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+1
Gargantua
о чем он говорит?
сирены в Польще завыли или что?
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-2
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