ХАРТМАН: «Шахтер забил нам, а после возник звук, которого я ранее не знал»

Левый защитник «Фейеноорда» Квилиндси Хартман вспомнил первый поединок 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы против «Шахтера» (1:1), в котором ему пришлось пережить неизведанные ранее эмоции.

«Я хочу, чтобы люди были милыми и добрыми по отношению друг к другу. Чтобы был мир. Я бы предпочел это, чем что-либо еще. Не то, чтобы я работаю над этим весь день, но иногда это очень заботит меня, если честно».

«Мы играли в Варшаве против донецкого «Шахтера», и когда эта команда забила нам мяч, возник звук, которого я ранее не знал. Радовались только женщины и дети, потому что мужчины были на фронте. Я не мог избавиться от этой мысли, я все еще думал об этом в отеле после матча», - рассказал Хартман.

В текущем сезоне Хартман провел 32 матча за «Фейеноорд», отличившись 2 голами и 4 ассистами.