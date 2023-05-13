Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Кайла Дэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
13 мая 2023, 16:27 |
120
0

Юлия Стародубцева – Кайла Дэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире серии ITF W60 в Нейплсе

13 мая 2023, 16:27 |
120
0
Юлия Стародубцева – Кайла Дэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Юлия Стародубцева

13 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В полуфинале украинка сыграет с Кайлой Дэй (США, WTA 137). Поединок состоится вторым запуском на корте №1 после матча Доулхайд – Чанг. Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли между собой.

Победительница матча выйдет в финал соревнований, где сыграет с Кэролайн Доулхайд или Софи Чанг.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Стародубцева пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF в США
Юлия Стародубцева – Марсела Сакариас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева обыграла австрийку и вышла в четвертьфинал 60-тысячника в США
Кайла Дэй смотреть онлайн Юлия Стародубцева ITF Нейплс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ролан Гаррос-2023. Призовые по раундам
Теннис | 12 мая 2023, 16:17 0
Ролан Гаррос-2023. Призовые по раундам
Ролан Гаррос-2023. Призовые по раундам

В 2023-м организаторы выделят на призовые на 12,3% больше, чем в предыдущем году

Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
Хоккей | 12 мая 2023, 17:21 9
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист

Александр Хмиль был чемпионом Украины в составе киевского АТЕКа

«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
Футбол | 13.05.2023, 13:13
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
Дубль Ярмоленко, успех Цуренко и Костюк, форвард Днепра-1 перешел в Легию
Футбол | 13.05.2023, 05:53
Дубль Ярмоленко, успех Цуренко и Костюк, форвард Днепра-1 перешел в Легию
Дубль Ярмоленко, успех Цуренко и Костюк, форвард Днепра-1 перешел в Легию
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Бокс | 12.05.2023, 23:12
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
12.05.2023, 21:25 19
Теннис
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
11.05.2023, 20:20 15
Футбол
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
11.05.2023, 16:33 2
Бокс
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
11.05.2023, 20:00 15
Футбол
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
12.05.2023, 19:17 1
Футбол
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
12.05.2023, 11:39 2
Баскетбол
Сенсация недели. Чемпионка АО обыграла Соболенко в Риме и вышла на Калинину
Сенсация недели. Чемпионка АО обыграла Соболенко в Риме и вышла на Калинину
11.05.2023, 21:53 12
Теннис
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
13.05.2023, 08:45 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности