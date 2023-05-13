Юлия Стародубцева – Кайла Дэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В полуфинале украинка сыграет с Кайлой Дэй (США, WTA 137). Поединок состоится вторым запуском на корте №1 после матча Доулхайд – Чанг. Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли между собой.

Победительница матча выйдет в финал соревнований, где сыграет с Кэролайн Доулхайд или Софи Чанг.

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