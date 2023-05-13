ITF13 мая 2023, 16:27 |
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Юлия Стародубцева – Кайла Дэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире серии ITF W60 в Нейплсе
13 мая 2023, 16:27 |
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13 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).
В полуфинале украинка сыграет с Кайлой Дэй (США, WTA 137). Поединок состоится вторым запуском на корте №1 после матча Доулхайд – Чанг. Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки не играли между собой.
Победительница матча выйдет в финал соревнований, где сыграет с Кэролайн Доулхайд или Софи Чанг.
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