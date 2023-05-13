Англия13 мая 2023, 16:11 | Обновлено 13 мая 2023, 17:06
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Забарный впервые выйдет в основе Борнмута
Украинец сыграет в матче АПЛ против «Кристал Пэлас»
13 мая 2023, 16:11 | Обновлено 13 мая 2023, 17:06
522
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Сегодня, 13 мая «Борнмут» в 36-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Украинский защитник Илья Забарный впервые выйдет в основном составе «Борнмута» на матч.
Состав «Борнмута»: Нето, Келли, Мефэм, Винья, Забарный, Лерма, Кристи, Уаттара, Ротуэлл, Биллинг, Соланке
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