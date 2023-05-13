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Англия
13 мая 2023, 16:11 | Обновлено 13 мая 2023, 17:06
522
3

Забарный впервые выйдет в основе Борнмута

Украинец сыграет в матче АПЛ против «Кристал Пэлас»

13 мая 2023, 16:11 | Обновлено 13 мая 2023, 17:06
522
3
Забарный впервые выйдет в основе Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 13 мая «Борнмут» в 36-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский защитник Илья Забарный впервые выйдет в основном составе «Борнмута» на матч.

Состав «Борнмута»: Нето, Келли, Мефэм, Винья, Забарный, Лерма, Кристи, Уаттара, Ротуэлл, Биллинг, Соланке

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Илья Забарный Борнмут Кристал Пэлас Английская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Tasha19
Гарної гри 
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+4
u6464u
Ільюша не підведи українську школу, ми в тебе вірим, пора ставати основним захісником Борнмута.
Ответить
+4
Перець
Головне не обісратись, як Мудрик
Ответить
-1
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