Забарный впервые выйдет в основе Борнмута

Сегодня, 13 мая «Борнмут» в 36-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский защитник Илья Забарный впервые выйдет в основном составе «Борнмута» на матч.

Состав «Борнмута»: Нето, Келли, Мефэм, Винья, Забарный, Лерма, Кристи, Уаттара, Ротуэлл, Биллинг, Соланке