Украина. Премьер лига13 мая 2023, 16:03 |
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ВИДЕО. Победный гол Демченко в ворота Динамо
Хавбек «Черноморца» оформил дубль
13 мая 2023, 16:03 |
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На 71-й минуте полузащитник «Черноморца» Александр Демченко забил свой второй гол в ворота «Динамо» в матче 26-го тура УПЛ – 3:2. Этот гол Демченко оказался решающим, «Черноморец» одержал выездную победу.
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