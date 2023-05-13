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  4. ВИДЕО. Победный гол Демченко в ворота Динамо
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 16:03 |
874
0

ВИДЕО. Победный гол Демченко в ворота Динамо

Хавбек «Черноморца» оформил дубль

13 мая 2023, 16:03 |
874
0
ВИДЕО. Победный гол Демченко в ворота Динамо
УПЛ

На 71-й минуте полузащитник «Черноморца» Александр Демченко забил свой второй гол в ворота «Динамо» в матче 26-го тура УПЛ – 3:2. Этот гол Демченко оказался решающим, «Черноморец» одержал выездную победу.

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Александр Демченко Черноморец Одесса Динамо Киев Динамо - Черноморец Украинская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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