ВИДЕО. Быстрый камбэк. Динамо сравняло счет в матче с Черноморцем

В начале второго тайма «Динамо» Киев быстро отыграло два гола в матче 26-го тура УПЛ против «Черноморца». На 53-й и 55-й минутах голы забили Владислав Ванат и Виталий Буяльский соответственно.

1:2 – Ванат, 53-я минута:

2:2 – Буяльский, 55-я минута: