Украина. Премьер лига13 мая 2023, 15:50 | Обновлено 13 мая 2023, 15:53
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ВИДЕО. Быстрый камбэк. Динамо сравняло счет в матче с Черноморцем
Голы на счету Ваната и Буяльского
13 мая 2023, 15:50 | Обновлено 13 мая 2023, 15:53
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В начале второго тайма «Динамо» Киев быстро отыграло два гола в матче 26-го тура УПЛ против «Черноморца». На 53-й и 55-й минутах голы забили Владислав Ванат и Виталий Буяльский соответственно.
1:2 – Ванат, 53-я минута:
2:2 – Буяльский, 55-я минута:
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