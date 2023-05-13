Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Быстрый камбэк. Динамо сравняло счет в матче с Черноморцем
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 15:50 | Обновлено 13 мая 2023, 15:53
414
0

ВИДЕО. Быстрый камбэк. Динамо сравняло счет в матче с Черноморцем

Голы на счету Ваната и Буяльского

13 мая 2023, 15:50 | Обновлено 13 мая 2023, 15:53
414
0
ВИДЕО. Быстрый камбэк. Динамо сравняло счет в матче с Черноморцем
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

В начале второго тайма «Динамо» Киев быстро отыграло два гола в матче 26-го тура УПЛ против «Черноморца». На 53-й и 55-й минутах голы забили Владислав Ванат и Виталий Буяльский соответственно.

1:2 – Ванат, 53-я минута:

2:2 – Буяльский, 55-я минута:

По теме:
Ингулец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ингулец – Шахтер. Ракицкий и Келси выйдут в основе
ВИДЕО. Победный гол Демченко в ворота Динамо
Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец Украинская Премьер-лига видео Владислав Ванат Виталий Буяльский
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Футбол | 12 мая 2023, 19:17 1
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ

К сожалению, это не помогло выиграть чемпионат

ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
Хоккей | 12 мая 2023, 22:34 0
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции

Фавориты стартовали с побед

Источник: Ванат дисквалифицирован на 3 матча. Его обвиняют в сексизме
Футбол | 13.05.2023, 14:47
Источник: Ванат дисквалифицирован на 3 матча. Его обвиняют в сексизме
Источник: Ванат дисквалифицирован на 3 матча. Его обвиняют в сексизме
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Бокс | 12.05.2023, 23:12
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
Футбол | 13.05.2023, 13:13
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
11.05.2023, 20:00 15
Футбол
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
11.05.2023, 17:51 18
Теннис
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
12.05.2023, 22:43
Другие виды
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
11.05.2023, 20:20 15
Футбол
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
11.05.2023, 16:33 2
Бокс
ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа
ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа
12.05.2023, 12:27 14
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
13.05.2023, 00:05 3
Хоккей
Наибольший отрыв в истории. В Англии назвали лучшего футболиста года
Наибольший отрыв в истории. В Англии назвали лучшего футболиста года
13.05.2023, 01:59 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности