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  4. Источник: Арсенал интересовался Коваленко. Его не отпустил Ахметов
Италия
13 мая 2023, 15:17 |
312
2

Источник: Арсенал интересовался Коваленко. Его не отпустил Ахметов

Виталий Левченко поделился интересным инсайдом

13 мая 2023, 15:17 |
312
2
Источник: Арсенал интересовался Коваленко. Его не отпустил Ахметов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский футболист итальянского клуба «Специя» Виктор Коваленко мог оказаться в лондонском «Арсенале».

Об этом в интервию FanDay сообщил бывший ассистента Александра Петракова в сборных Украины Виталий Левченко, который несколько лет работал с Коваленко:

«Когда Коваленко играл на ЧМ U-20 в 2015 году в сборной Петракова (на клубном уровне Коваленко выступал за «Шахтер» – ред.), он неплохо себя проявил и, насколько мне было известно, его хотел подписать лондонский «Арсенал». Тогда Ахметов не отпустил парня».

В текущем сезоне Коваленко провел 18 матчей за «Специю», результативными действиями не отличился.

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Специя Арсенал Лондон Виктор Коваленко трансферы трансферы АПЛ Ринат Ахметов Шахтер Донецк трансферы УПЛ Виталий Левченко Александр Петраков
Источник FanDay
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Комментарии 2
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Перець
Таку зірку не придбали як не соромно
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+4
Віталій Ткачук
Ну й добре. В Спеції хоч амбіції менші, а то насміхалися б над ним ще більше. Мудрик не дасть збрехати).
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+2
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