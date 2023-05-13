Источник: Арсенал интересовался Коваленко. Его не отпустил Ахметов

Украинский футболист итальянского клуба «Специя» Виктор Коваленко мог оказаться в лондонском «Арсенале».

Об этом в интервию FanDay сообщил бывший ассистента Александра Петракова в сборных Украины Виталий Левченко, который несколько лет работал с Коваленко:

«Когда Коваленко играл на ЧМ U-20 в 2015 году в сборной Петракова (на клубном уровне Коваленко выступал за «Шахтер» – ред.), он неплохо себя проявил и, насколько мне было известно, его хотел подписать лондонский «Арсенал». Тогда Ахметов не отпустил парня».

В текущем сезоне Коваленко провел 18 матчей за «Специю», результативными действиями не отличился.