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Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 15:03 | Обновлено 13 мая 2023, 15:04
946
0

ВИДЕО. Черноморец шокировал Динамо двумя голами за 11 минут

Забили Ермаков и Демченко

13 мая 2023, 15:03 | Обновлено 13 мая 2023, 15:04
946
0
ВИДЕО. Черноморец шокировал Динамо двумя голами за 11 минут
ФК Черноморец. Александр Демченко

Домашний матч 26-го тура УПЛ против «Черноморца» начался для «Динамо» Киев с шока. Уже к 11-й минуте киевляне проигрывали со счетом 0:2. Голы на счету Виталия Ермакова и Александра Демченко.

0:1 – Ермаков, 3-я минута:

0:2 – Демченко, 11-я минута:

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Виталий Ермаков Александр Демченко Динамо - Черноморец Динамо Киев Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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