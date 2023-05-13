Украина. Премьер лига13 мая 2023, 15:03 | Обновлено 13 мая 2023, 15:04
946
0
ВИДЕО. Черноморец шокировал Динамо двумя голами за 11 минут
Забили Ермаков и Демченко
13 мая 2023, 15:03 | Обновлено 13 мая 2023, 15:04
946
0
Домашний матч 26-го тура УПЛ против «Черноморца» начался для «Динамо» Киев с шока. Уже к 11-й минуте киевляне проигрывали со счетом 0:2. Голы на счету Виталия Ермакова и Александра Демченко.
0:1 – Ермаков, 3-я минута:
0:2 – Демченко, 11-я минута:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 мая 2023, 13:13 8
Олег Кузнецов не только построил успешную карьеру, но и хорошо воспитал дочь
Футбол | 13 мая 2023, 14:11 1
Экс-форвард «Шахтера» и «Динамо» в последнее время больше лечился, чем выходил на поле
Футбол | 12.05.2023, 21:09
Футбол | 13.05.2023, 08:52
Хоккей | 12.05.2023, 22:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.05.2023, 14:52 109
Футбол
12.05.2023, 09:22 4
Бокс
12.05.2023, 21:25 18
11.05.2023, 14:55 8
12.05.2023, 11:39 2
11.05.2023, 16:33 2