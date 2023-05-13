ВИДЕО. Черноморец шокировал Динамо двумя голами за 11 минут

Домашний матч 26-го тура УПЛ против «Черноморца» начался для «Динамо» Киев с шока. Уже к 11-й минуте киевляне проигрывали со счетом 0:2. Голы на счету Виталия Ермакова и Александра Демченко.

0:1 – Ермаков, 3-я минута:

0:2 – Демченко, 11-я минута: