Испания13 мая 2023, 14:19 |
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Цыганков – в основе Жироны на матч с Реал Сосьедадом
13-й подряд выход украинца с первых минут
13 мая 2023, 14:19 |
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Сегодня, 13 мая «Жирона» в 34-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Украинский вингер Виктор Цыганков в 13-й раз подряд попал в основу «Жироны».
Состав «Жироны»: Гассанига, Арнау, Буэно, Давид Лопес, Хави Эрнандес, Ян Коуту, Ромеу, Иван Мартин, Рикельме, Цыганков, Стуани
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