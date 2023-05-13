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  4. Цыганков – в основе Жироны на матч с Реал Сосьедадом
Испания
13 мая 2023, 14:19 |
159
0

Цыганков – в основе Жироны на матч с Реал Сосьедадом

13-й подряд выход украинца с первых минут

13 мая 2023, 14:19 |
159
0
Цыганков – в основе Жироны на матч с Реал Сосьедадом
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Сегодня, 13 мая «Жирона» в 34-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Украинский вингер Виктор Цыганков в 13-й раз подряд попал в основу «Жироны».

Состав «Жироны»: Гассанига, Арнау, Буэно, Давид Лопес, Хави Эрнандес, Ян Коуту, Ромеу, Иван Мартин, Рикельме, Цыганков, Стуани

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Виктор Цыганков Жирона Реал Сосьедад Ла Лига стартовые составы
Источник Sport.ua
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