Цыганков – в основе Жироны на матч с Реал Сосьедадом

Сегодня, 13 мая «Жирона» в 34-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Украинский вингер Виктор Цыганков в 13-й раз подряд попал в основу «Жироны».

Состав «Жироны»: Гассанига, Арнау, Буэно, Давид Лопес, Хави Эрнандес, Ян Коуту, Ромеу, Иван Мартин, Рикельме, Цыганков, Стуани