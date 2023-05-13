Унаи ЭМЕРИ: «Мы очень взволнованы»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 36-го тура английской Премьер-лиги против лондонского «Тоттенхэма».

«Мы очень взволнованы. Мы заслуживаем этой возможности, потому что выиграли последние пять домашних матчей. Эти 15 очков помогли нам быть здесь, играть дома при наших болельщиках в субботу, отставая от «Тоттенхэма» на три очка.

Мы играем против очень хорошей команды. Все хотят насладиться этим моментом, сыграть в этом матче и быть вместе на «Вилла Парк» в течение 90 минут в субботу. Провести очень, очень хороший день», - сказал Эмери.

Матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 13 мая. Начало в 17:00 по Киеву.