Унаи ЭМЕРИ: «Мы очень взволнованы»
Наставник «Астон Виллы» – о предстоящем матче с «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 36-го тура английской Премьер-лиги против лондонского «Тоттенхэма».
«Мы очень взволнованы. Мы заслуживаем этой возможности, потому что выиграли последние пять домашних матчей. Эти 15 очков помогли нам быть здесь, играть дома при наших болельщиках в субботу, отставая от «Тоттенхэма» на три очка.
Мы играем против очень хорошей команды. Все хотят насладиться этим моментом, сыграть в этом матче и быть вместе на «Вилла Парк» в течение 90 минут в субботу. Провести очень, очень хороший день», - сказал Эмери.
Матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 13 мая. Начало в 17:00 по Киеву.
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