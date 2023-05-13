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Англия
13 мая 2023, 13:50 | Обновлено 13 мая 2023, 13:53
149
0

Унаи ЭМЕРИ: «Мы очень взволнованы»

Наставник «Астон Виллы» – о предстоящем матче с «Тоттенхэмом»

13 мая 2023, 13:50 | Обновлено 13 мая 2023, 13:53
149
0
Унаи ЭМЕРИ: «Мы очень взволнованы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 36-го тура английской Премьер-лиги против лондонского «Тоттенхэма».

«Мы очень взволнованы. Мы заслуживаем этой возможности, потому что выиграли последние пять домашних матчей. Эти 15 очков помогли нам быть здесь, играть дома при наших болельщиках в субботу, отставая от «Тоттенхэма» на три очка.

Мы играем против очень хорошей команды. Все хотят насладиться этим моментом, сыграть в этом матче и быть вместе на «Вилла Парк» в течение 90 минут в субботу. Провести очень, очень хороший день», - сказал Эмери.

Матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 13 мая. Начало в 17:00 по Киеву.

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Унаи Эмери Астон Вилла - Тоттенхэм Астон Вилла Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Астон Вилла
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