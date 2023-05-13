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  4. Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии
Бельгия
13 мая 2023, 13:04 |
173
0

Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии

Хавбек «Атлетико» сосредоточится на клубном футболе

13 мая 2023, 13:04 |
173
0
Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Витсель

Полузащитник «Атлетико» Мадрид Аксель Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

Витсель дебютировал за сборную Бельгии в марте 2008 года. Суммарно 34-летний хавбек провел за национальную команду 130 матчей, в которых отличился 12 голами и 8 ассистами. С командой завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года.

В нынешнем сезоне на счету Витселя 1 ассист в 38 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.

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Аксель Витсель Атлетико Мадрид сборная Бельгии по футболу
Источник Instagram
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