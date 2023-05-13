Бельгия13 мая 2023, 13:04 |
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Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии
Хавбек «Атлетико» сосредоточится на клубном футболе
13 мая 2023, 13:04 |
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Полузащитник «Атлетико» Мадрид Аксель Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.
Витсель дебютировал за сборную Бельгии в марте 2008 года. Суммарно 34-летний хавбек провел за национальную команду 130 матчей, в которых отличился 12 голами и 8 ассистами. С командой завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года.
В нынешнем сезоне на счету Витселя 1 ассист в 38 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.
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