Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник «Атлетико» Мадрид Аксель Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

Витсель дебютировал за сборную Бельгии в марте 2008 года. Суммарно 34-летний хавбек провел за национальную команду 130 матчей, в которых отличился 12 голами и 8 ассистами. С командой завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года.

В нынешнем сезоне на счету Витселя 1 ассист в 38 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.