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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Многие игроки видят амбиции Манчестер Юнайтед»
Англия
13 мая 2023, 12:52 |
113
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Многие игроки видят амбиции Манчестер Юнайтед»

Клубу стало проще работать на трансферном рынке

13 мая 2023, 12:52 |
113
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Многие игроки видят амбиции Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что сейчас заманить игроков в клуб стало проще, чем год назад:

«В прошлом году, когда я разговаривал с игроками о присоединении к нам, было много оговорок… теперь многие игроки видят амбиции в этом проекте – они хотят перейти.

Многие качественные игроки действительно хотят сейчас присоединиться к «Ман Юнайтед».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед
Источник Фабрицио Романо
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