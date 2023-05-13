Эрик ТЕН ХАГ: «Многие игроки видят амбиции Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что сейчас заманить игроков в клуб стало проще, чем год назад:

«В прошлом году, когда я разговаривал с игроками о присоединении к нам, было много оговорок… теперь многие игроки видят амбиции в этом проекте – они хотят перейти.

Многие качественные игроки действительно хотят сейчас присоединиться к «Ман Юнайтед».