Англия13 мая 2023, 12:52 |
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Эрик ТЕН ХАГ: «Многие игроки видят амбиции Манчестер Юнайтед»
Клубу стало проще работать на трансферном рынке
13 мая 2023, 12:52 |
113
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что сейчас заманить игроков в клуб стало проще, чем год назад:
«В прошлом году, когда я разговаривал с игроками о присоединении к нам, было много оговорок… теперь многие игроки видят амбиции в этом проекте – они хотят перейти.
Многие качественные игроки действительно хотят сейчас присоединиться к «Ман Юнайтед».
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