Выше победителей Чемионшипа. Полесье возглавило рейтинг среди команд Европы
Житомирский клуб в среднем набирает 2.6 очка за матч
Украинский футбольный клуб «Полесье» из Житомира возглавило интересный рейтинг среди команд вторых дивизионов в топ-20 европейских лиг.
Житомирская команда в среднем набирает 2.6 очка за матч. Этот показатель является лучшим.
Топ-8 команда вторых дивизионов по среднему количеству очков за матч:
- Полесье (Украина) – 2,6;
- Пансерраикос (Греция) – 2,55;
- Кифиссия (Греция) – 2,55;
- Морейренсе (Португалия) – 2,26;
- Самсунспор (Турция) – 2,21;
- Бернли (Англия) – 2,2;
- Гераклес (Нидерланды) – 2,19;
- Рангейм (Норвегия) – 2,17.
«Полесье» лидирует в Чемпионской группе Первой лиги Украины. Чтобы досрочно обеспечить себе место в УПЛ, команде будет достаточно победить «Кремень» в ближайшем поединке.
Интересно, что «Бернли», который выиграл Чемпионшип, расположился только на 6-й позиции.
📈 Best-performing second-tier leaders in Europe's 20 top-ranked countries in 2022/23:— The Sweeper (@SweeperPod) May 12, 2023
🇺🇦 P. Zhytomyr (2.6 pts/game)
🇬🇷 Panserraikos (2.55)
🇬🇷 Kifisia (2.55)
🇵🇹 Moreirense (2.26)
🇹🇷 Samsunspor (2.21)
🏴 Burnley (2.20)
🇳🇱 Heracles (2.19)
🇳🇴 Ranheim* (2.17)
*Summer league country pic.twitter.com/7eDM0ppqgG
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