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  4. Выше победителей Чемионшипа. Полесье возглавило рейтинг среди команд Европы
Англия
13 мая 2023, 04:55 |
52
0

Выше победителей Чемионшипа. Полесье возглавило рейтинг среди команд Европы

Житомирский клуб в среднем набирает 2.6 очка за матч

13 мая 2023, 04:55 |
52
0
Выше победителей Чемионшипа. Полесье возглавило рейтинг среди команд Европы
ФК Полесье

Украинский футбольный клуб «Полесье» из Житомира возглавило интересный рейтинг среди команд вторых дивизионов в топ-20 европейских лиг.

Житомирская команда в среднем набирает 2.6 очка за матч. Этот показатель является лучшим.

Топ-8 команда вторых дивизионов по среднему количеству очков за матч:

  1. Полесье (Украина) – 2,6;
  2. Пансерраикос (Греция) – 2,55;
  3. Кифиссия (Греция) – 2,55;
  4. Морейренсе (Португалия) – 2,26;
  5. Самсунспор (Турция) – 2,21;
  6. Бернли (Англия) – 2,2;
  7. Гераклес (Нидерланды) – 2,19;
  8. Рангейм (Норвегия) – 2,17.

«Полесье» лидирует в Чемпионской группе Первой лиги Украины. Чтобы досрочно обеспечить себе место в УПЛ, команде будет достаточно победить «Кремень» в ближайшем поединке.

Интересно, что «Бернли», который выиграл Чемпионшип, расположился только на 6-й позиции.

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Источник: VAR будет работать на матчах чемпионской группы Первой лиги
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Полесье Житомир Морейренсе Самсунспор Бернли Чемпионшип Первая лига Украины рейтинг
Источник Twitter
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