Выше победителей Чемионшипа. Полесье возглавило рейтинг среди команд Европы

Украинский футбольный клуб «Полесье» из Житомира возглавило интересный рейтинг среди команд вторых дивизионов в топ-20 европейских лиг.

Житомирская команда в среднем набирает 2.6 очка за матч. Этот показатель является лучшим.

Топ-8 команда вторых дивизионов по среднему количеству очков за матч:

Полесье (Украина) – 2,6; Пансерраикос (Греция) – 2,55; Кифиссия (Греция) – 2,55; Морейренсе (Португалия) – 2,26; Самсунспор (Турция) – 2,21; Бернли (Англия) – 2,2; Гераклес (Нидерланды) – 2,19; Рангейм (Норвегия) – 2,17.

«Полесье» лидирует в Чемпионской группе Первой лиги Украины. Чтобы досрочно обеспечить себе место в УПЛ, команде будет достаточно победить «Кремень» в ближайшем поединке.

Интересно, что «Бернли», который выиграл Чемпионшип, расположился только на 6-й позиции.