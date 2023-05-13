Бронцетти/Коччаретто – Киченок/Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого раунда парного турнира серии WTA 1000 в Риме
13 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).
В 1/16 финала соревнований украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) встретится с итальянской парой Лючия Бронцетти / Элизабетта Коччаретто. Поединок состоится 3 запуском на корте №4 после матча Костюк / Русе – Михаликова / Паркс. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
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В следующем раунде победительницы встречи сразятся против тандема Линетт / Вондроушова или Чань Хао-Чин / Чань.
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