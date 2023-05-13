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WTA
13 мая 2023, 04:35 | Обновлено 13 мая 2023, 04:38
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Бронцетти/Коччаретто – Киченок/Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого раунда парного турнира серии WTA 1000 в Риме

13 мая 2023, 04:35 | Обновлено 13 мая 2023, 04:38
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Бронцетти/Коччаретто – Киченок/Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

13 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/16 финала соревнований украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) встретится с итальянской парой Лючия Бронцетти / Элизабетта Коччаретто. Поединок состоится 3 запуском на корте №4 после матча Костюк / Русе – Михаликова / Паркс. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительницы встречи сразятся против тандема Линетт / Вондроушова или Чань Хао-Чин / Чань.

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Лючия Бронцетти Элизабетта Коччаретто Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Рим смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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