Бронцетти/Коччаретто – Киченок/Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/16 финала соревнований украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) встретится с итальянской парой Лючия Бронцетти / Элизабетта Коччаретто. Поединок состоится 3 запуском на корте №4 после матча Костюк / Русе – Михаликова / Паркс. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

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В следующем раунде победительницы встречи сразятся против тандема Линетт / Вондроушова или Чань Хао-Чин / Чань.

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