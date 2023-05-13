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  4. Костюк / Русе – Михаликова / Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 мая 2023, 03:59 |
24
0

Костюк / Русе – Михаликова / Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого раунда парного турнира серии WTA 1000 в Риме

13 мая 2023, 03:59 |
24
0
Костюк / Русе – Михаликова / Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

13 мая украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/16 финала соревнований украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) встретится с Терезой Михаликовой (Чехия) и Алишей Паркс (США). Поединок состоится вторым запуском на корте №4 после матча Се Шувей / Стрыцова – Киченок / Циммерманн. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде турнира победительницы встречи сразятся против тандема Кравчик / Схюрс или пары Калинская / Макналли.

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Тереза Михаликова Алиша Паркс Марта Костюк Елена-Габриэла Русе WTA Рим смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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