Костюк / Русе – Михаликова / Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 мая украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/16 финала соревнований украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) встретится с Терезой Михаликовой (Чехия) и Алишей Паркс (США). Поединок состоится вторым запуском на корте №4 после матча Се Шувей / Стрыцова – Киченок / Циммерманн. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

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В следующем раунде турнира победительницы встречи сразятся против тандема Кравчик / Схюрс или пары Калинская / Макналли.

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