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  4. Се Шувэй/Стрыцова – Киченок/Циммерманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 мая 2023, 03:20 |
17
0

Се Шувэй/Стрыцова – Киченок/Циммерманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого раунда парного турнира серии WTA 1000 в Риме

13 мая 2023, 03:20 |
17
0
Се Шувэй/Стрыцова – Киченок/Циммерманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Киченок

13 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/16 финала соревнований украинка вместе с Кимберли Циммерманн (Бельгия) встретится с Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Барборой Стрыцовой (Чехия). Встреча состоится первым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде турнира победительницы матча сразятся против тандема Мария Боузкова (Чехия) / Бетани Маттек-Сандс (США).

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Се Шувэй Барбора Стрыцова Надежда Киченок Кимберли Циммерманн WTA Рим смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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