Се Шувэй/Стрыцова – Киченок/Циммерманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого раунда парного турнира серии WTA 1000 в Риме
13 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).
В 1/16 финала соревнований украинка вместе с Кимберли Циммерманн (Бельгия) встретится с Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Барборой Стрыцовой (Чехия). Встреча состоится первым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала поединка – 12:00 по Киеву.
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В следующем раунде турнира победительницы матча сразятся против тандема Мария Боузкова (Чехия) / Бетани Маттек-Сандс (США).
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