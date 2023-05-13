Се Шувэй/Стрыцова – Киченок/Циммерманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/16 финала соревнований украинка вместе с Кимберли Циммерманн (Бельгия) встретится с Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Барборой Стрыцовой (Чехия). Встреча состоится первым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала поединка – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде турнира победительницы матча сразятся против тандема Мария Боузкова (Чехия) / Бетани Маттек-Сандс (США).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА