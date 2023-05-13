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  4. Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 мая 2023, 02:40 |
39
0

Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Риме

13 мая 2023, 02:40 |
39
0
Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

13 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/16 финала соревнований украинка встретится с Софией Кенин (США, WTA 134). Поединок состоится первым запуском на корте Grand Stand Arena. Ориентировочное время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертый поединок между Софией и Ангелиной. Счет в личных встречах 2:1 в пользу Кенин. Интересно, что девушки уже дважды играли между собой в 2023 году и дважды победу праздновала американка (в Хобарте и Майами).

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Виктории Азаренко (WTA 17) или Мэдисон Киз (США, WTA 23).

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Источник Sport.ua
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