Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/16 финала соревнований украинка встретится с Софией Кенин (США, WTA 134). Поединок состоится первым запуском на корте Grand Stand Arena. Ориентировочное время начала поединка – 12:00 по Киеву.

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Это будет четвертый поединок между Софией и Ангелиной. Счет в личных встречах 2:1 в пользу Кенин. Интересно, что девушки уже дважды играли между собой в 2023 году и дважды победу праздновала американка (в Хобарте и Майами).

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Виктории Азаренко (WTA 17) или Мэдисон Киз (США, WTA 23).

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